Ola Ciupa chętnie dzieli się z fanami informacjami w mediach społecznościowych o tym, jak spędzają czas z raperem Kubańczykiem.

Ola Ciupa na greckiej plaży z ukochanym

Ola Ciupa wraz ze swoim narzeczonym spędzają czas w Grecji. Modelka pokazała fotografię, na której siedzi w objęciach rapera na plaży. Modelka ma na sobie różowy kostium kąpielowy, dwuczęściowy. W tle za parą narzeczonych widać błękitną wodę i czyste, bezchmurne niebo. Modelka podpisała fotografię:

Tylko my i leżaczek

Na InstaStory modelka zdradziła, że jest teraz dokładnie na Rodos, czyli jednym z ulubionych miejsc polskich turystów. Grecja w tym roku przeżywa prawdziwy najazd turystów z naszego kraju, gdyż zasady dotyczące podróżowania zostały poluzowane, co sprzyja wakacyjnym wyjazdom.

Fani komentowali zdjęcie:

I to jest życie!

I tak trzeba żyć!

Większość obserwujących myślała zapewne, że modelka beztrosko wypoczywa nad Morzem Śródziemnym. Jednak Ola przyznała, że nie spędza na Rodos wakacji. Pojechała tam ze swoim narzeczonym, raperem Jakubem Flasem znanym jako Kubańczyk lub ochroniarz_69. Pojechała z nimi też ekipa, która będzie kręcić dwa teledyski rapera.

Ola Ciupa jednak stara się wykorzystać czas w tak pięknym miejscu. Poza kręceniem teledysków spędza czas na plaży i wypoczywa. Na InstaStories prezentuje relacje z hotelu lub znad basenu. Chętnie dzieli się z fanami informacjami o swoich stylizacjach.

Ola Ciupa to polska modelka, która zyskała rozgłos po wystąpieniu w teledysku Cleo i Donatana do utworu "My Słowianie" w roku 2013. Rok później została zaproszona przez muzyczny duet do udziału w ich drugim teledysku "Brać".