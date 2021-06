Wygląda na to, że w tym roku znacznie więcej osób uda się na wakacyjny wyjazd niż w ubiegłe wakacje. Można to już zauważyć wśród celebrytów, którzy od kilku tygodni dzielą się relacjami z wczasów w najróżniejszych miejscach. Nie inaczej jest w przypadku Joanny Przetakiewicz. Projektantka przebywa właśnie we Włoszech i chętnie pokazuje zdjęcia z wakacji. Na jednym pozuje topless.

REKLAMA

Joanna Przetakiewicz na "krótkich wakacjach"? Drogich na pewno. Jadła pieczywo od Diora

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz pochwaliła się widokami z jachtu

Joanna Przetakiewicz na wakacjach

W ubiegłe wakacje gwiazdy i celebryci odpoczywali głównie na Zanzibarze, Malediwach albo w Meksyku. Tym razem stawiają na Europę. Joanna Przetakiewicz kilka dni temu wypoczywała w luksusowym hotelu na Saint Tropez, teraz zmieniła lokalizację. Wraz z mężem, Rinke Rooyensem i przyjaciółmi przebywają we Włoszech, a dokładnie na Capri.

Dyrektorka kreatywna marki La Mania pochwaliła się już jednym zdjęciem na Instagramie, ale więcej ujęć z wypadu pokazuje na InstaStories. Z zamieszczonych relacji można wnioskować, że Joanna i jej towarzysze świetnie się bawią. Sporo czasu spędzają wyłącznie w swoim gronie i pływają motorówką. W związku z tym, że projektantka jest w otoczeniu zaufanych osób, zdecydowała się na opalanie topless i tak też zapozowała do jednego ze zdjęć.

wakacje Joanny Przetakiewicz Instagram/joannaprzetakiewicz

To nie pierwszy raz, kiedy Joanna Przetakiewicz pokazała się w takiej odsłonie. Kilka miesięcy temu opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje w majkach i szpilkach, a biust zakrywa rękami. Wówczas zamieściła też wpis, z którym pisała o wyzwoleniu ze wstydu. Przetakiewicz od kilku lat pomaga kobietom w budowaniu poczucia własnej wartości, stąd też od czasu do czasu pojawiają się u niej tego typu zdjęcia i wpisy.

Przetakiewicz paraduje pod "DDTVN". Zielony garnitur piękny, ale show skradł jej bentley