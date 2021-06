Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była bohaterką czwartej edycji telewizyjnego show. Znalazła w programie męża, jednak już w grudniu ubiegłego roku para poinformowała o rozstaniu. Teraz na koncie uczestniczki pojawiło się zdjęcie sugerujące, że być może znowu się z kimś spotyka.

Oliwia ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" była przez dłuższy czas w związku z Łukaszem. Ich małżeństwo przetrwało po zakończeniu show, a w maju 2020 roku powitali na świecie pierwsze dziecko - syna Franciszka. Niestety, pod koniec grudnia oznajmili, że to koniec ich relacji. Dotychczas ani jedno, ani drugie nie spotykało się z nikim innym, a przynajmniej na to wskazywały wpisy w mediach społecznościowych. Albo raczej tylko Oliwii, bo w marcu zdjęcia z Instagrama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zniknęły, a konto zmieniło nazwę. Teraz należy do firmy sprzedającej sztuczne rzęsy i nie ma już żadnych związków z uczestnikiem programu.

Tak więc możemy oglądać już tylko to, co pojawia się na profilu Oliwii. W weekend pokazała, że wybrała się nad morze. Razem z tajemniczym towarzyszem zajadała truskawki i sączyła wino, siedząc na piasku i wpatrując się w Bałtyk. Nie wiadomo jednak, kto dokładnie znalazł się przy jej boku, bo nie oznaczyła konta znajomego, a obserwatorzy widzieli tylko fragment ręki i kolana.

InstaStory Oliwii ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com@modrafrelka

Mamy nadzieję, że wkrótce rozwieje wątpliwości i wyjaśni, kto był z nią na plaży. Czekamy!