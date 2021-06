Jennifer Aniston, Keira Knightley, Scarlett Johansson to tylko niektóre gwiazdy, które mają cienkie włosy. Mimo że mają swój urok, to często potrafią nieźle uprzykrzyć życie. W momencie, kiedy pragniemy puszystej i pięknie ułożonej fryzury, są one zazwyczaj po prostu oklapłe i mają tendencję do szybkiego przetłuszczania się. Gwiazdy z naszego polskiego show-biznesu również próbują sobie z nimi radzić i to często za pomocą rad od najlepszych fryzjerów.

Monika Olejnik czy Małgorzata Socha mają cienkie włosy. Fryzjerzy gwiazd mają za to swoje triki. Co polecają?

George Northwood, który współpracuje między innymi z Ellie Goulding, Rosie Huntington Whiteley, czy Gwyneth Paltrow ma jedną, dosyć niecodzienną radę dla swoich klientek. Chodzi mianowicie o to, aby... nie szczotkować rano włosów.

Nie czesz rano włosów. Po pierwsze, szczotka zelektryzuje twoje włosy. Po drugie, może powodować uszkodzenia mechaniczne - tłumaczył w amerykańskim "Vogue'u".

Łukasz Mazolewski, który w swoim salonie gościł niejedną polską gwiazdę, twierdzi, że cały sekret w zapanowaniu nad cienkimi włosami, tkwi w cięciu. Powinniśmy wystrzegać się jednak nożyczek do cieniowania.

Wcale nie musi być to krótka fryzura. Bzdurą jest, że posiadaczki cienkich włosów nie powinny ich zapuszczać. Wszystko jest kwestią stylizacji i produktów jakich używamy. Cieniowanie, czyli przerzedzenie włosów absolutnie odpada. Jeśli fryzjer sięga po nożyczki do cieniowania (tzw. degażówki), trzeba głośno protestować. Natomiast bardzo wskazane są wszelkie fryzury stopniowane. Warstwy dodają włosom objętości i życia. Jeśli klientka ma cienkie włosy, a nie jest przekonana do krótkiej fryzury, zawsze polecam cięcia na bazie boba. Są łatwe w ułożeniu, uniwersalne i zawsze zdadzą egzamin - zdradził w rozmowie z portalem Kobieta WP.

Trevor Sorbie, który na co dzień pracuje z modelkami przestrzega za to przed nadmiernym używaniem stylizacji na gorąco. Mowa tutaj o suszarce czy prostownicy.

Jeśli to możliwe, zostaw włosy do naturalnego wyschnięcia. Alternatywnie obniż temperaturę suszarki lub prostownicy i zawsze używaj produktu chroniącego przed wysoką temperaturą.

Macie jakieś swoje sprawdzone sposoby?