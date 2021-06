24 lipca Jennifer Lopez skończy 52 lata, i choć czas się dla niej zatrzymał, jej praca wymaga wiele poświęceń. Wystarczy wspomnieć chociażby o włosach, które podczas każdej gali, każdego koncertu czy spotkania z paparazzi muszą wyglądać perfekcyjnie. Okej, zazwyczaj tak właśnie jest, ale liczne zabiegi z pewnością ich nie wzmacniają.

Stres, opalanie i liczne metamorfozy? Włosy Jennifer Lopez są w opłakanym stanie. Pokazała, jak naprawdę wyglądają

Polacy dopiero z początkiem czerwca mogli odczuć, że lato w końcu nadchodzi. Jennifer Lopez Lopez jako mieszkanka Los Angeles słoneczną pogodą może cieszyć się na co dzień. Jej organizm dzięki promieniom słonecznym z pewnością wytwarza odpowiednie ilości witaminy D, cierpią jednak włosy, które bardzo się przesuszają. W konsekwencji doprowadza to do osłabienia ich struktury, po czym wypadają. J.Lo musi w szczególny sposób chronić je przed słońcem. Powód? U blondynek są one wyjątkowo cienkie i delikatne. Na plażę radzimy więc zabierać kapelusz lub czapkę z daszkiem.

Jennifer Lopez screen IG

Pamiętacie bujną fryzurę Jennifer z zeszłorocznego Super Bowl Half Time Show? Tak, cały świat zachwycał się włosami artystki, ale szkoda, że w dużej mierze były to doczepy. One także nie wpływają korzystanie na naturalne włosy, przede wszystkim obciążając je. Ponadto przy takim zabiegu wykorzystywanych jest mnóstwo specyfików - począwszy od past, farb, a skończywszy na wysuszających lakierach.

Jennifer Lopez Instagram/ @jenniferlopez

Choć wiele osób o tym zapomina, powodem wypadania włosów, a wcześniej osłabieniu ich cebulek, sprzyja stres. Piękna J.Lo chyba w ostatnim czasie miała go sporo. Rozstała się bowiem z Alexem Rodriquezem... Choć para zapewnia, że pozostają w przyjaznych stosunkach, nie była to łatwa decyzja. Nawet jeśli amerykańska gwiazda nie ubolewała zbyt długo po zerwaniu zaręczyn (spotyka się bowiem z narzeczonym sprzed lat - Benem Affleckiem), musiała nieźle się nagłówkować, co zrobić, by jej nowa relacja nie wyszła szybko na jaw. Od kiedy już się to wydarzyło, piosenkarka i aktor nie mogą opędzić się od fotoreporterów, którzy koczują przed ich pięknymi willami w Hollywood.

Jennifer Lopez i Ben Affleck East News

Reasumując, jeśli jesteś posiadaczką cienkich włosów, pamiętaj, nie "opalaj" ich, postaraj się mniej stresować i częściej pokazuj się w naturalnej fryzurze, nie urozmaicając jej niepotrzebnymi specyfikami. Ponadto ważna rada dla wszystkich, którzy marzą o zdrowych i lśniących włosach - nie myj włosów w ciepłej, ani gorącej wodzie, wystarczy letnia, która sprawi, że skóra nie będzie się przetłuszczać.

