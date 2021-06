Wiele osób marzy o długich i gęstych włosach. Niestety, natura nie wszystkich obdarzyła taką bujną czupryną. Jest sporo rozwiązań, dzięki którym można zagęścić włosy – doczepić sztuczne pasma (choć te przy cienkich włosach, mogą tylko pogorszyć ich stan), można też sięgnąć po różnego rodzaju odżywki lub wcierki. Nie zawsze to jednak przynosi oczekiwany efekt. Co wtedy? Można po prostu przywyknąć do cienkich włosów i zamiast je obciążać, to wybrać cięcie, które optycznie sprawi, że włosy będą wyglądały na bardziej gęste. Nie chcecie pozbywać się nawet centymetra włosów? To może warto zmienić uczesanie? Poniżej przedstawiamy cięcia i fryzury, które idealnie sprawdzą się dla osób, które mają cienkie włosy.

Jennifer Aniston

Kiedy lata temu Jennifer Aniston pojawiła się w serialu "Przyjaciele" masa kobiet na całym świecie oszalała na punkcie jej fryzury. U swoich fryzjerów prosiły o "Rachel cut", czyli cięcie w stylu serialowej Rachel Green. Była to krótka fryzura z wycieniowanymi pasmami i refleksami, której, jak się okazało po latach, aktorka bardzo nie lubiła. W wywiadzie z magazynem "Allure" wyznała, że z całą sympatią do stylisty, który wymyślił to cięcie, uważa, że to jej najgorsza fryzura, w której wyglądała niekorzystnie. Choć ona nie była zadowolona, to na to cięcie był szał. I jest to dobra fryzura dla osób z cienkimi i rzadkimi włosami, bo cieniowane pasma sprawiają, że włosy wyglądają na bardziej gęste.

Jennifer Aniston INTERFOTO USA / EAST NEWS

Halle Berry

Według wielu fryzjerów i stylistów dla osób z cienkimi włosami najlepiej sprawdzi się ostre cięcie. I taką fryzurę jeszcze kilka lat temu pokochała Halle Berry. Cięcie "na chłopaka" stało się bardzo charakterystyczne dla aktorki. Z czasem jednak zapuściła włosy, ale teraz też dba o to, by nie było za bardzo widać jej cienkich pasm. Berry często faluje włosy, dzięki czemu wygląda, jakby było ich więcej.

Halle Berry Instagram/halleberry/AP

Blake Lively

Fryzjerzy mówią o krótkiej fryzurze. A co, jeśli ktoś nie chce rezygnować z długości? Można skupić się na uczesaniu. Blake Lively choć ma dość długie pasma, to nie są one wyjątkowo grube. Aktorka zatem ratuje się fryzurami i to takimi, które łatwo samodzielnie wykonać. Bardzo często stawia na warkocz albo związuje włosy w kucyk. Często przy tym tapiruje część włosów. Proste rozwiązanie, a efektowne.

Blake Lively ONS

Hailey Bieber i Victoria Beckham

Posiadaczkami dość cienkich włosów są Hailey Bieber i Victoria Beckham. Zwłaszcza końcówki pasm modelki i projektantki są bardzo rzadkie. Jak sobie z tym radzą? Od jakiegoś czasu są wierne krótszym włosom, których nie cieniują, jak w przypadku "Rachel cut". Decydują się na inne metody, dzięki którym nie widać aż tak, że mają cienkie włosy. Zarówno Hailey, jak i Victoria często upinają włosy w kok lub kucyk. Modelka raczej kok w luźnej wersji, a kucyk wysoki, natomiast Victoria gładki i niski kok, a także niski kucyk. Kiedy zostawiają rozpuszczone włosy, to często je falują. Podobnie jak Halle Berry.

Hailey Bieber Instagram/haileybieber/ONS

Victoria Beckham Instagram/victoriabeckham

