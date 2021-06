Aktywna w mediach społecznościowych Katarzyna Skrzynecka od dawien dawna udowadnia, że humor i dystans do siebie są najlepszym kluczem do sukcesu. I chociaż aktorka niemalże cały czas pozostaje w ciągłym biegu, angażując się w kolejne przedsięwzięcia zawodowe, zawsze pamięta o tym, aby zrobić sobie przerwę i odetchnąć od przytłaczającej rzeczywistości.

Katarzyna Skrzynecka z córką i pasierbicą sadzi kwiaty

Katarzyna Skrzynecka poprosiła męża, by ten zrobił jej "fajne" zdjęcie. Fani skomentowali

Korzystając z takiej okazji, aktorka udała się z mężem do restauracji, w której to wspólnie świętowali urodziny przyjaciół. O zaistniałym fakcie Katarzyna Skrzynecka poinformowała fanów w niecodzienny sposób, publikując dwa kompletnie różne zdjęcia. We wpisie wyjaśniła, że podczas zabawy poprosiła męża, aby ten zrobił jej "fajne zdjęcie", tymczasem mężczyzna nakierował obiektyw aparatu na... dekolt aktorki. Na imprezę Katarzyna Skrzynecka wybrała się bowiem w obcisłym czerwonym żakiecie, z głębokim dekoltem uwydatniającym kształty.

Gdy na urodzinach u przyjaciół prosisz męża: Zrób mi chociaż jedno jakieś fajne zdjęcie, bo wciąż ja robię wszystkim, a sama nie mam... No to mi zrobił. Love U - napisała na Instagramie.

Internauci nie omieszkali skomentować postu Katarzyny Skrzyneckiej, podchodząc do niego z ogromną dozą humoru.

Kobieta fotogeniczna, to i zdjęcia fajne.

Twarzowe zdjęcie. Brawo mąż.

Brawa dla męża. Mistrz fotografii - pisali fani.

