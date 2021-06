Dorotę Szelągowską od wielu lat można oglądać w programach telewizyjnych o tematyce wnętrzarskiej, jak np. "Dorota was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Teraz dziennikarka wyjeżdża na plan formatu "Tu jest pięknie", o czym poinformowała na swoim Instagramie. Przy okazji opublikowała zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją twarz w wersji saute.

Dorota Szelągowska bez makijażu

Znane osoby często publikują w swoich mediach społecznościowych posty, w których pokazują się bez nałożonego makijażu. Należą do nich m.in. Zofia Zborowska, Anna Wendzikowska, Agnieszka Dygant czy też Dorota Szelągowska. Projektantka wnętrz na co dzień stawia na bardzo naturalny wygląd i nawet podczas wyjść na ścianki delikatnie podkreśla swoją urodę. Nie zdziwiło więc jej ostatnie zdjęcie. W opisie do niego poinformowała o najbliższych planach zawodowych.

Odgruzowuję się po dłuuugim weekendzie i jadę za miedzę (No, może dwie) kręcić #tujestpięknie Słońca dla Was! – napisała.

Na zamieszczonym zdjęciu pojawiła się w naturalnej wersji bez grama makijażu i z ręcznikiem na głowie. Internauci nie szczędzili jej komplementów. Pojawiło się nawet stwierdzenie, że Dorota Szelągowska jest bardzo podobna do pewnej światowej gwiazdy.

Dorotka, przypominasz Kate Winslet. Kto się ze mną zgadza? – stwierdziła Anna Kalczyńska.

Pod jej komentarzem rozpoczęła się dyskusja na ten temat.

Coś w tym jest, ale zdecydowanie ładniejsza jest Dorota.

Totalnie to samo pomyślałam.

To Kate przypomina Dorotę – czytamy.

Część internautów dodała, że im projektantka wnętrz przypomina jednak bardziej Marylin Monroe i nie był to pierwszy raz, kiedy pojawiła się taka opinia. Szelągowska w ubiegłym roku pozowała nawet wystylizowana na amerykańską piękność w sesji dla magazynu "Viva".

