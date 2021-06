Już 23 czerwca rozpocznie się emisja drugiego sezonu "Too Hot to Handle". W pierwszej odsłonie show powstało kilka związków, jednak pary stosunkowo szybko się rozstały. Jedna relacja rokowała zdecydowanie lepiej, ale ostatecznie Francesca i Harry również nie są już razem. Jak obecnie wygląda życie najciekawszych uczestników pierwszej edycji?

REKLAMA

Zobacz wideo Krystian z "Hotelu Paradise" podzieli się pieniędzmi z wygranej

"Too Hot to Handle". Tylko jedna para przetrwała i zbudowała stabilny związek

Co u uczestników pierwszej edycji "Too Hot to Handle"?

Formuła "Too Hot to Handle" skupia się wokół zamkniętych w jednej willi singli. Jest jedna, żelazna zasada dotycząca seksu. Jest on zakazany, tak jak i całowanie. Za złamanie regulaminu bohaterowie programu tracą pieniądze z ewentualnej nagrody, czyli 100 tysięcy dolarów. Ostatecznie uczestnikom pierwszej edycji udało się wygrać połowę tej kwoty, którą podzieli się między sobą.

Francesca Farago i Harry Jowsey

Francesca mieszkała w Los Angeles, ale w lutym poinformowała, że przeprowadza się do Londynu. Podobno decyzja była związana z jej nowym związkiem z inną gwiazdą reality show, Demi Sims.

Zobacz też: Francesca z "Too Hot to Handle" już zapomniała o Harrym. Teraz ma dziewczynę! Jest równie piękna co uczestniczka show

A co dzieje się z byłym chłopakiem Franceski z "Too Hot to Handle", Harrym? Dla odmiany, on dwa tygodnie temu wrzucił na swoje konto zdjęcie z byłą ukochaną sugerując, że spędzają razem jego urodziny i wrócili do siebie. Internauci są jednak zdania, że to żarty, bo przecież Francesca spotyka się z kimś innym.

Chloe Veitch

Chloe zdecydowanie polubiła się z kamerami. Po występie w "Too Hot to Handle" pojawiła się również w innym programie Netfliksa - "The Circle". Poza tym w 2020 roku uruchomiła kanał na YouTube, na którym publikuje samouczki dotyczące makijażu.

Rhonda Paul i Sharron Townsend

Mimo nadziei pokładanych w tej relacji, Rhonda rozstała się z Sharronem tuż po zakończeniu udziału w show. Okazało się, że dystans, jaki ich dzielił, bardzo utrudniał bycie ze sobą. Obecnie na koncie uczestniczki na Instagramie dominują zdjęcia z jej jedyną miłością, synem Amare.

Były partner Rhondy, Sharron, obecnie również jest sam. Najczęściej wrzuca do sieci zdjęcia z siłowni, bo zawodowo zajmuje się trenowaniem innych.

"Too Hot to Handle" to nowy hit Netfliksa! Poznajcie uczestników

Będzie oglądać kolejny sezon?