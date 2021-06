Klaudia Halejcio i jej partner Oskar na początku czerwca tego roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Aktorka o swojej ciąży poinformowała na Instagramie w walentynki, po kilku miesiącach trzymania wszystkiego w tajemnicy. Aktorka pochwaliła się tam również swoim baby shower czy przyjściem na świat Nel. Teraz mogliśmy również zobaczyć niespodziankę, czekającą na nią i córkę w domu.

Klaudia Halejcio wróciła ze szpitala do domu

Klaudia Halejcio i jej partner Oskar swoją córkę Nel przywitali na świecie 2 czerwca 2021 roku, choć radosną nowiną podzielili się dopiero kilka dni później. Aktorka i jej pociecha wróciły już ze szpitala do domu, co zostało uwiecznione na instagramowym profilu gwiazdy. Na początku opublikowanego wideo widać, jak jej partner wpina nosidełko z dziewczynką do samochodu i kierują się do mieszkania. W kolejnych ujęciach Halejcio zaprezentowała, jak zostało ono udekorowane na ich powrót. Nie zabrakło wielu koszy z kwiatami oraz balonów. Na niektórych z nich można dostrzec napisy z imieniem dziewczynki czy też "Witaj na świecie, Nel". Świeżo upieczona mama nie kryła swojego wzruszenia z takiego powitania.

Moja pełnia szczęścia. Kocham Was! Jak dobrze być razem w domu... – podpisała.

Halejcio opublikowała również zdjęcie, na którymi w nosidełku trzyma małą Nel. Zdecydowała się jednak zasłonić twarz dziewczynki emotikoną z sercem.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z ciepłymi słowami dla aktorki.

Wzrusz max po filmiku. Jeszcze raz gratulacje dla rodziców, mała jest cudowna – napisała Honorata Skarbek.

Bądźcie zdrowe – dodała Natalia Siwiec.

Internauci zachwycali się również powitaniem zgotowanym dla Halejcio i przesłali jej i Nel wiele życzeń.

