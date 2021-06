Maurycy z "Hotelu Paradise" pytany o relacje, jaka łączy go z Luizą, zazwyczaj odpowiadał żartobliwie, że obydwoje należą do jakiegoś związku, ale m.in. sportowego. Teraz wreszcie, bez ogródek, przyznał, że związał się z Luizą już w programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

"Hotel Paradise". Ata Postek ma nowego chłopaka! Jak się poznali?

"Hotel Paradise". Maurycy potwierdził związek z koleżanką z programu! "Łączy nas coś więcej"

Na profilach Maurycego i Luizy z "Hotelu Paradise" wielokrotnie pojawiały się wspólne zdjęcia. Nie tylko te z wyjść we dwoje, ale również romantycznych sesji. Wielu internautów podejrzewało, że łączy ich wyjątkowa więź, jednak sami zainteresowani nie potwierdzali tego. Znając ich poczucie humoru, fani nie mogli być pewni, czy wrzucanie takich fotografii nie jest celowym zagraniem.

Ostatnio nawet Bibi z "Hotelu Paradise" zapytana o tę relację przyznała, że nie wie, co dokładnie ich łączy. Teraz wszystko stało się jasne. Maurycy powiedział o tym na swoim InstaStories.

Ja myślę, że to nie jest dla nikogo zaskakujące, że łączy nas coś więcej. Więc tak, spotykamy się, jest moją dziewczyną i zobaczymy, co z tego będzie - skwitował.

Dopisał, że wolałby nie używać określenia "mój", "moja", co nie zmienia faktu, że uważa, że "fajnie to brzmi".

Maurycy z 'Hotelu Paradise' instagram.com@maurycysas

"Hotel Paradise". Bibi potwierdza: Basia i Krzysztof są razem

To już kolejna para, która powstała w/po trzeciej edycji programu. W związkach są też: Simon i Bibi, Basia i Krzysztof, Ola i Michał oraz Marcin i Kara. Teraz do tego grona oficjalnie dołączyli także Luiza i Maurycy.

Zobacz też: Bibi z "Hotelu Paradise" wiedziała o zdradzie Simona z Moniką Kociołek? "Zagalopował się, ale wybaczyłam"