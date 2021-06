Kat została mamą w młodym wieku. To może tłumaczyć, dlaczego tak wiele osób ma problem, aby rozpoznać, czy na fotografii przez nią udostępnianej jest mama czy jej 18-letnia córka. Po zdjęciach z imprezy upamiętniającej ostatnie urodziny Instagram Kat został zasypany komentarzami. Ludzie są w szoku!

Kat pokazała zdjęcie z urodzin córki. Internauci mają problem - która z kobiet jest matką, a która córką?

35-letnia Kat urodziła Latishę, mając zaledwie 17 lat. Choć jest to dość wczesny wiek, Kat nie kryła radości i wiedziała, jak zająć się maleństwem. Co ciekawe, kobieta została mamą w swoje urodziny! Obie przyznają, że łączy je wyjątkowa więź - w zasadzie razem "dorastały". Na te wyjątkowe 18-urodziny Latishy i okrągłą 35-tkę Kat obie panie zdecydowały się, że motywem przewodnim urodzinowej imprezy będzie biel. To właśnie zdjęcie z tego dnia przyciągnęło uwagę całego świata. Zdziwieni użytkownicy Instagrama przecierali oczy ze zdumienia po przeczytaniu wpisu. Na fotografii nie były siostry, tylko matka z córką!

Różnica wieku często jest powodem zabawnych sytuacji

Kat nie jest w stanie zliczyć, ile razy była brana za nieco starszą a czasem nawet... młodszą siostrę Latishy! Z kolei w dniu swoich 35-tych urodzin dwa razy została pytana o dowód tożsamości, aby potwierdzić, że jest pełnoletnia. Sama Kat przyznaje, że u niej sytuacje te wywołują rozbawienie, w przeciwieństwie do niektórych ludzi, którzy, lekko mówiąc, czują się nieco zbici z tropu.

Wciąż próbuję ustalić, która z was jest matką, a która córką.

Myślałam, że jesteś koleżanką Latishy!

To jest nieprawdopodobne. Wyglądacie jak siostry! - to tylko część z komentarzy, które pojawiają się pod wspólnymi zdjęciami kobiet.

Kat tłumaczy, że jej wygląd to zasługa bardzo dobrych genów, aniżeli specjalnych zabiegów upiększających. Trzeba przyznać, że wygląda jak nastolatka!