Monika Mrozowska co jakiś czas ucieka z miasta do swojego klimatycznego domu na wsi, w którym wraz z rodziną i przyjaciółmi spędza święta, wakacje bądź długie weekendy. Gwiazda "Rodziny zastępczej" właśnie wróciła do stolicy. "To były wakacje w pigułce". Pochwaliła się wnętrzami chatki.

