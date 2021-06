Finaliści drugiej edycji "Love Island", Magda i Igor, miesiąc temu założyli swój kanał na YouTubie (o nazwie "Igor and Magda"). Odpowiadają na nim na pytania fanów, zdradzają szczegóły ze swojego życia, dzielą się planami na przyszłość. W jednym z filmików przyznali, że planują przeprowadzkę za granicę.

Magda i Igor z "Love Island" zamieszkają za granicą

Magda i Igor z "Love Island" już od jakiegoś czasu wspominali na Instagramie o zmianie miejsca zamieszkania. Więcej na ten temat powiedzieli w wideo na YouTubie, podczas którego odpowiadali na pytania fanów. Internauci pytali m.in. o ich relację, rozmiar biustu dziewczyny, ale też plany związane z przeprowadzką.

Chcemy się przeprowadzić, ale nie wiemy gdzie. Wszystko zależy od sytuacji na świecie. Może do Tajlandii, na Bali, Wyspy Zielonego Przylądka. Sprawdzaliśmy wszędzie.

Jak widać, rozważają miejsca położone m.in. w Afryce i Azji.

Tam jest inna pogoda, w Polsce nic się nie dzieje, ja nie jestem przywiązana, chce zobaczyć, jak się żyje w innym miejscu. W Tajlandii dom z basenem przy plaży kosztuje prawie tyle, ile my teraz płacimy - przyznała Magda.

Igor dodał, że nic ich w Polsce nie trzyma.

Nie jesteśmy przywiązani, nie mamy ani rodzeństwa, ani dzieci, jeszcze - powiedział rozbawiony.

Magda i Igor poznali się w "Love Island"

Początki relacji Igora i Magdy w "Love Island" były dosyć burzliwe. Uczestnik zostawił dla niej inną partnerkę, Oliwię. Widzowie byli wówczas zszokowani, ale jednocześnie uważali, że sama sobie na to zasłużyła. Nie była pewna co do chłopaka aż do momentu, w którym na horyzoncie pojawiła się konkurentka. Ostatecznie Magdzie i Igorowi udało się dotrzeć razem do finału, gdzie zajęli drugie miejsce. Jak widać, uczucie nie wygasło, a dwoje zakochanych ma śmiałe plany na przyszłość.

