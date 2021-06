Sylwia Madeńska zyskała popularność, kiedy pojawiła się w programie "Love Island. Wyspa miłości". Wówczas miała długie i ciemne włosy, jednak od tego czasu kilka razy zmieniała już fryzurę. Zrobiła to znów i pochwaliła się efektem metamorfozy. Teraz jest blondynką!

Sylwia Madeńska ma nową fryzurę

Na początku stycznia Sylwia zrezygnowała z długich włosów, co nie było dla niej łatwą decyzją. Jak sama przyznała, zawsze uważała, że pasma im dłuższe, tym lepsze. Mimo to zdecydowała się na zmiany. Obcięła włosy i je zagęściła.

Po pół roku znów odwiedziła salon fryzjerski i poddała się kolejnej metamorfozie. Tak, jak i poprzednim razem, tak i teraz pochwaliła się w mediach społecznościowych efektem metamorfozy. Sylwia zatęskniła za długimi włosami, dlatego zdecydowała się na przedłużenie. To nie wszystko. Uczestniczka telewizyjnego show zmieniła także kolor i została blondynką.

W końcu mogę zdradzić efekty zapowiadanej metamorfozy. Stałam się długowłosa blondynką. Jaram się na maxa! Jak Wam się podoba efekt? - napisała na Instagramie.

Skoro Sylwia zapytała fanów, to ci nie mogli zostawić jej bez odpowiedzi. W komentarzach napisali, co sądzą o jej nowej fryzurze. Choć komplementów nie brakuje, to kilka osób stwierdziło, że korzystniej wyglądała w ciemniejszych włosach.

Zdecydowanie na plus!

Obłędnie w tym kolorze.

Efekt super, ale według mnie w ciemniejszych lepiej.

Piękna zmiana.

Jak dla mnie ciemne lepsze - czytamy pod zdjęciem.

Sylwia Madeńska po udziale w "Love Island" miała okazję występować w roli tancerki w programie "Taniec z Gwiazdami". Wówczas partnerowała Mikołajowi Jędruszczakowi, z którym była w związku po udziale w "Love Island". Niedługo sprawdzi się w nowej roli. Madeńska będzie jedną z gospodyń podczas gali, na której poznamy Mistera Polski 2020 roku. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca.

