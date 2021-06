Natalia Siwiec bardzo aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Podczas jednej z relacji postanowiła zwrócić się do fanów, by zadawali jej pytania. Następnie na nie odpowiadała. Krótkie Q&A nie przebiegło chyba tak, jak sobie to wyobrażała. Padły bardzo osobiste pytania.

Natalia Siwiec odpowiadała na pytania fanów. Niektóre ją zaskoczyły

Zwłaszcza jedno z pytań od fanów zszokowało instagramową gwiazdę.

Dokończ zdanie. Moja ulubiona pozycja seksualna to... - zapytała jedna z osób.

Natalia Siwiec zareagowała zabawnym gifem i odpisała:

Serio?

Ciekawość internauty, który liczył na odpowiedź nie została zaspokojona. Z kolei na resztę pytań Natalia chętnie odpowiadała. Jedno z nich dotyczyło jej rozmiaru buta. Okazuje się, że celebrytka ma małe stopy. Napisała, że nosi rozmiar 35,5-36. Fani ciekawi byli także jej relacji z mężem.

Mój mąż jest dla mnie... - napisała jedna z osób, prosząc o dokończenie zdania.

Najlepszym przyjacielem, z którym można konie kraść. Miłością mojego życia - odpowiedziała Natalia Siwiec.

Gdybym nie miała córki, to... - brzmiało kolejne pytanie.

Czegoś by brakowało - odparła influencerka.

Na profilu Natalii Siwiec nie brakuje odważnych kadrów. Gwiazd często fotografuje się w bikini. Jej współprace reklamowe skupiają się wokół mody. Jeszcze więcej zainteresowania zyskała, odkąd została mamą. Od tamtej pory publikuje wiele zdjęć i nagrań z udziałem córki Mii. Jej mężem od 2012 roku jest Mariusz Raduszewski. Konto Siwiec na Instagramie obserwuje 1,3 miliona osób.