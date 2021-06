Anna Lewandowska odkrywa przed fanami kolejne zakamarki warszawskiego lokum. Do tej pory chętnie pokazywała mniej intymne pomieszczenia apartamentu - kolorystycznie stonowaną i ozdobioną drewnem kuchnię oraz minimalistycznie urządzoną łazienkę. Internauci, dzięki udostępnianym przez trenerkę relacjom, mogli też zobaczyć, jak zaaranżowała przedpokój.

Tym razem żona piłkarza poszła o krok dalej i coraz śmielej prezentuje najważniejszy fragment sypialni, który stał się tłem opublikowanego na instagramowym profilu zdjęcia. Tu również dominują klasyczne barwy.

Zobacz wideo Klara Lewandowska nie odstępuje mamy na krok!

Anna Lewandowska na zdjęciu wprost z łóżka. Pokazała sypialnię

Ukochana Roberta Lewandowskiego okrasiła kolejny post o treningowym wyzwaniu dość intymnym kadrem. Anna zapozowała do zdjęcia w króciutkiej, odsłaniającej brzuch bluzie oraz wyeksponowała nogi, dobierając do stylizacji wyłącznie skąpy dół od bielizny. Do tego wszystkiego zaprezentowała się na tle dużego, małżeńskiego łóżka, czochrając rękami niesforną fryzurę. Efekt? Przyciąga wzrok, jednak my przyglądamy się dokładniej wnętrzom widocznej sypialni.

Lewandowska pozuje z Klarą w lustrze i prezentuje kolejne fragmenty mieszkania

Pomieszczenie, w którym śpią Lewandowscy, zachowane jest (zresztą jak całe ich mieszkanie) w minimalistycznym stylu. Na ścianie prezentuje się klasyczna biel ozdobiona jedynie delikatnym gzymsem. Po obu stronach łóżka z kremowo-szarym zagłówkiem ustawione są dwa podłużne lustra z czarną, cienką ramką.

Jedynym bardziej fikuśnym elementem wystroju jest zawieszona tuż nasz szafką nocną lampa z ażurowym abażurem. Na udostępnionym nieco wcześniej zdjęciu widać natomiast, jak w lustrze odbija się czarna, elegancka toaletka.

Przypadła Wam do gustu tak surowa aranżacja wnętrz w mieszkaniu Anny i Roberta?

