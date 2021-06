W emitowanych w telewizji odcinkach "Hotelu Paradise" miłość Basi i Krystiana kwitnie. W mediach społecznościowych jednak milczą. Oczywiście, nie mogą zdradzić, co się między nimi dzieje, aż do momentu zakończenia programu, ale nic nie wskazuje na to, by się w ogóle spotykali. Zdecydowanie częściej na profilach uczestników można dostrzec Basię i Krzysztofa, a fani zwrócili uwagę, że sprawiają wrażenie, jakby się ze sobą nie rozstawiali.

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" są parą?

W komentarzach na kontach uczestników "Hotelu Paradise" nie brakuje opinii, że to właśnie Krzysztof i Basia stworzyli parę po programie. Na początku trudno było znaleźć dowody, jednak z czasem coraz więcej szczegółów składało się w całość. Kilka tygodni temu ekipa wybrała się w góry, a na jednym z ujęć było ich widać w objęciach, patrzących sobie w oczy.

Basia i Krzysztof z 'Hotelu Paradise' instagram.com@maurycysas

Kolejny wyjazd i kolejne wspólne zdjęcie, na którym uczestnicy siedzą obok siebie. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale brak w tym wszystkim Krystiana może być pewną zagadką. Zarówno on, jak i Basia nie byli z ekipą na żadnym wspólnym wyjeździe, zazwyczaj widać albo jedno, albo drugie.

Oni z kolei na pytania, dlaczego nie spędzają ze sobą czasu, odpowiadają, że mają do siebie daleko i są zapracowani. To ciekawe, bo w programie byli pewni, że razem zamieszkają i wydawało się, że nic nie jest w stanie stanąć im na drodze.

Z kolei Basia już podczas udziału w programie twierdziła, że Krzysztof jest bardzo przystojny, a gdy podczas jednej z zabaw miała okazję go pocałować... Było, cóż, zbyt namiętnie, jak na zwyczajny, koleżeński buziak.

Basia i Krzysztof z 'Hotelu Paradise' player.pl

Fani mają pewne spostrzeżenia - sądzą, że relacja Basi i Krystiana nie przetrwała, więc uczestniczka zdecydowała się spróbować szczęścia właśnie z Krzysiem.

Ładna z was para, ty i Krzysiu.

Wydaje mi się, że oni są razem po programie.

Mam jakieś dziwne przeczucie, że Basia jest jednak z Krzyśkiem...

Krystian od trzech miesięcy baluje ze wszystkimi z "Hotelu Paradise", ale nigdy nie było Basi...

Coś jest na rzeczy?

