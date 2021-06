Już w czwartek odbędzie się finał "Hotelu Paradise" i dowiemy się, która para zwycięży. W tym momencie w grze są trzy pary - Basia i Krystian, Kara i Marcin i właśnie Bibi z Simonem. Wiadomo, że odcinki były nagrywane już kilka tygodni temu, a uczestnicy już dawno są w Polsce. Na Instagramie nie szczędzą relacji ze wspólnych wyjść, jednak do samego końca nie mogą zdradzać, kto wygrał, ani też które związki przetrwały po zakończeniu programu. Ostatnie zdjęcia na koncie Bibi sugerują, że wciąż ma kontakt z Simonem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

"Hotel Paradise". Kara oczekuje deklaracji od Marcina. Ten dalej zwodzi dziewczynę

Bibi z "Hotelu Paradise" dostała kwiaty od Simona?

Bibi z "Hotelu Paradise" ostatni wieczór spędziła w towarzystwie Simona. Widać, że uczestnik przybył do niej razem z Krystianem. Ta trójka razem popijała wino, tańczyła, jadła sushi. To jednak nie wszystko.

Bibi z 'Hotelu Paradise' instagram.com@bibi.hotelparadise3

Simon, Krystian z 'Hotelu Paradise' instagram.com@bibi.hotelparadise3

Naszą uwagę zwróciło poprzednie zdjęcie na InstaStory dziewczyny - widać, że dostała kwiaty, romantyczne róże, a zdjęcie opatrzyła emotką serca. To dosyć ciekawy zbieg okoliczności, zważywszy na fakt, że tego samego dnia spotkała się z ukochanym z programu.

Zobacz też: "Hotel Paradise": Bibi ujawniła, z kim spędza wieczory po programie. Ma uroczego towarzysza

Bibi z 'Hotelu Paradise' instagram.com@bibi.hotelparadise3

"Hotel Paradise". Nathalia chciała utrzeć nosa niewiernemu Marcinowi? Te zdjęcia to dowód

"Hotel Paradise". Bibi i Simon zwyciężą w finale?

Jak wiadomo, jest duża szansa na to, że Bibi i Simon znajdą się w finale "Hotelu Paradise". W obecnie emitowanych w telewizji odcinkach często okazują sobie uczucia. To nie tylko gesty, buziaki, przytulenia, ale też wyznania miłości. Koledzy z programu będą musieli zdecydować, która z dwóch finałowych par zwycięży. Zważywszy na to, że Bibi i Simon cieszą się ogromną sympatią, a ich relacja wydaje się szczera, mają na to duże szanse.