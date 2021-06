Angela z "Love Island" wybrała się do makijażystki, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Niestety, na zamieszczonych przez nią zdjęciach i nagraniach miała nałożone filtry, które nie pozwoliły oddać jej rzeczywistego wyglądu. Fani poprosili, by pokazała się bez nich. Zgodziła się, przyznając jednocześnie, że taka ingerencja w zdjęcie to "niezłe oszustwo".

Angela z "Love Island" bez filtrów

Angela z "Love Island" na prośbę fanów porównała do siebie dwa zdjęcia. Chcieli, by pokazała ujęcie bez filtrów, bo nie są w stanie obiektywnie ocenić jej makijażu, skoro prezentuje się w upiększonej i wygładzonej wersji i nagina rzeczywisty obraz. Ona zdecydowała się to zrobić, tłumacząc, że "skóra ma strukturę", ale też "filtry to niezłe oszustwo".

Zobaczcie jaka jest różnica z filtrem i bez. Skóra ma strukturę, to normalne. W sumie te filtry to niezłe oszustwo - czytamy w opisie zdjęcia Angeli.

Angela z 'Love Island' instagram.com@angela.danczak

Na pierwszym zdjęciu możemy dostrzec dosyć widoczne pory. Buzia nie jest też tak jednolita i wygładzona, jak w przypadku drugiego ujęcia.

Jesteśmy ciekawi, czy spostrzeżenie Angeli dotyczące tego, że filtry zniekształcają obraz sprawi, że uczestniczka "Love Island" z nich zrezygnuje. Wydaje się, że wcale nie potrzebuje takich upiększaczy, które dają jedynie złudny obraz idealnej cery. Jeśli tak się lepiej czuje, ma prawo to robić.

