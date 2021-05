Rząd powoli luzuje obostrzenia, a co za tym idzie, gwiazdy i celebryci mogą teraz pojawiać się na różnych eventach. Kilka dni temu plejada gwiazd pozowała na ściance podczas premiery filmu "Druga połowa". Wkrótce pewnie usłyszymy o kolejnych tego typu wydarzeniach, jednak warto też zwrócić uwagę na inną imprezę, w której uczestniczyli aktorzy. Chodzi o Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu.

Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu

Za aktywnością fizyczną zatęskniło wiele osób. Niektórym znudziły się już ćwiczenia w domu i zapragnęli udać się na siłownie czy baseny. Aktorzy, którzy lubią pływać, w końcu mogli udać się na pływalnię. W Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki mogli nie tylko dobrze się bawić, ale też porywalizować i zawalczyć o nagrody!

Style do wyboru: kraul, żabka, grzbiet, motylek. Sztafety. Można przepłynąć jeden dystans w wybranym stylu, ale żeby powalczyć o tytuł mistrza trzeba będzie zadać sobie trochę więcej trudu i wszystko przepłynąć. (...) Nikt nie wyjdzie bez nagrody - czytamy na stronie wydarzenia.

Kto zdecydował się na udział w Mistrzostwach Polski Aktorów w Pływaniu? W kostiumie kąpielowym na pływalni zjawiła się m.in. Anna Powierza, dobrze znana wielu osobom z roli Czesi z "Klanu". Co ciekawe, to nie pierwszy jej udział w tej imprezie! Na basenie pozowali także: Arkadiusz Janiczek, Kamil Lemieszewski z "Big Brothera", Karolina Kostoń, Aleksandra Radwan, Mariusz Rusin, Ewelina Ruckgaber, Robert Wrzosek, Agata Załęcka, Mikołaj Bartosiewicz, Tomasz Kollarik.

Fajna impreza?

