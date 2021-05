40-letnia Christina Aguilera podzieliła się z fanami zdjęciem, na którym pozuje w stroju z przylegającej, czarnej skóry. Artystka zachwyciła obserwatorów, którzy w bardzo entuzjastyczny sposób zareagowali na jej wystrzałowy, skórzany wizerunek.

Christina Aguilera pozuje w obcisłej skórze. Figura i cera jak u nastolatki

Wokalistka na zdjęciu pozuje w czarnych, rozszerzanych u dołu spodniach, luksusowym płaszczu, z niewielką torebką marki Lana Marks i w ciemnych okularach Fendi. Z ciemną kolorystyką stylizacji kontrastują platynowe włosy i jaskrawe paznokcie u rąk i nóg. Sądząc po komentarzach na Twitterze, werdykt fanów w ocenie "look'u" Aguilery jest jednogłośny. Niektórzy nawet poprosili piękną wokalistkę o to, by ich adoptowała.

Tak, mama! Kocham to.

Adoptuj mnie, królowo.

Jak pięknie. Wyglądasz luksusowo.

To nie pierwszy raz, kiedy wokalistka pokazuje swoje zamiłowanie do skóry. W 2010 roku ukazał się teledysk do piosenki "Not Myself Tonight", w którym jako odziana w skąpe stroje dominatrix dała upust swoim fascynacjom kulturą BDSM.

Gwiazda świadomie zrezygnowała z pościgu za popularnością i przebojami już kilka lat temu. Choć nie znajdziemy jej na nagłówkach pierwszych stron gazet z taką częstotliwością, jak 15 lat temu, to wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Obecnie pracuje jednocześnie nad dwoma albumami - w języku hiszpańskim i angielskim. Jej ostatnia płyta "Liberation", z której pochodzi utwór "Fall In Line" nagrany z Demi Lovato, ukazała się w 2018 roku.

Gwiazda już od siedmiu lat zaręczona jest z byłym asystentem producenta telewizyjnego, Matthewem Rutlerem. Wokalistka ma dwójkę dzieci - syna Maxa (ur. 2008) z pierwszego małżeństwa i córkę Summer Rain (ur. 2014) z Rutlerem.