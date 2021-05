Magdalena Godlewska jakiś czas temu wydała oświadczenie, w którym przyznała, że jej siostra przebywa w klinice psychiatrycznej. Stan Esmeraldy bardzo się pogorszył i z tego względu zniknęła ona z mediów społecznościowych. Celebrytka po dwóch miesiącach powróciła na Instagram i zdradziła, jak się czuje. Zachwalała efekty terapii.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Godlewska o uzależnieniu siostry

Okupnik pokazała, co zrobiła z nią choroba. Z czym zmaga się na co dzień?

Esmeralda Godlewska zdradziła, jak się czuje

Esmeralda Godlewska dwa miesiące temu zniknęła z mediów społecznościowych. Po serii bardzo niepokojących InstaStory zamieściła również swój nekrolog, co zaniepokoiło obserwatorów celebrytki. Interweniowała jej najbliższa rodzina - Monika Godlewska przeszła terapię, o której teraz opowiada. Powróciła już na Instagram i wydaje się odmieniona. Szczerze przyznała, że terapia bardzo jej pomogła w uporaniu się z problemami. Esmeralda dodała nowy wpis na Instagramie, w którym opowiedziała, jak się czuje.

Celebruj każdą chwilę. Pamiętaj jednak, że u wielu osób za uśmiechem na twarzy w środku kryje się ogromna rozpacz, żal, bezradność, lęki. Podobno śmieją się najbardziej Ci, którzy cierpią, nie chcąc pokazywać swoich prawdziwych emocji. (...) Bardzo często zakładamy maskę przed samym sobą, udając że czegoś nie ma, łatwiej jest udawać niż się tym zająć. To byłam ja - zaczęła Esmeralda.

Celebrytka opuściła już klinikę, ale w dalszym ciągu uczęszcza na terapię. Przyznała, że poznaje siebie na nowo i przepracowuje traumy, których doświadczyła. Dodała, że jest ciężko, ale w końcu postanowiła być ze sobą szczera i zawalczyć z własnymi demonami.

Przeszłam drogę terapii i wciąż ją kontynuuję, i nie zamierzam przestać. Tam poznaję siebie na nowo, przepracowuję traumy, które przeżyłam począwszy od dzieciństwa do dnia dzisiejszego. To bardzo ciężkie, bolesne, każde spotkanie jest pełne łez, ale warte wszystkiego! Była to najlepsza decyzja, jaką podjęłam w życiu. Zawsze uważałam, że z tego typu pomocy korzystają tylko ofiary. To nieprawda, każdy z nas ma problemy, a udanie się do specjalisty to żaden wstyd. Zanim będzie za późno i postanowimy podjąć najgorszy krok. Zawsze wierzyłam, że dam sobie radę sama, aż w końcu nadszedł najgorszy kryzys mojego życia - dodała.

Ida Nowakowska trzy tygodnie po porodzie zapozowała na ściance. Piękna

Na koniec Godlewska zaapelowała do fanów i przyznała, że szukanie pomocy nie jest żadnym wstydem.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.