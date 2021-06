Gwiazdy często eksperymentują z fryzurami, przez co ich włosy są częściej narażone na zniszczenia. Mimo wszystko włosy gwiazd zazwyczaj prezentują się doskonale, bo te mają swoje sposoby, które nie koniecznie są skomplikowane i drogie.

Tak gwiazdy regenerują zniszczone włosy

Joanna Opozda jak wiele innych gwiazd chętnie dzieli się z internautkami swoimi trikami dotyczącymi mody oraz urody. Jakiś czas temu jedna z fanek podpytała, co aktorka robi, że jej włosy zawsze prezentują się tak dobrze. Okazuje się, że Joanna Opozda zażywa melatoninę, która zazwyczaj jest stosowana do polepszenia jakości snu.

Dziękuję, staram się dbać o nie od zewnątrz i od wewnątrz. Swojego czasu miałam ogromne problemy z wypadaniem. Przez przypadek odkryłam, że na włosy pomaga mi melatonina. Brałam ją na noc, żeby lepiej spać. Włosy zaczęły rosnąć jak szalone. Później zaczęłam gdzieś czytać na ten temat i faktycznie melatonina działa na wypadające włosy - odpisała aktorka.

Joanna Opozda instagram.com@asiaopozda

Olejowanie włosów

Olejowanie również jest modne wśród naszych gwiazd. Fanką takiej metody jest Małgorzata Rozenek. Prezenterka nakłada ulubiony olejek na same końcówki włosów przed spaniem i zmywa je dopiero rano. Dzięki temu jej włosy nie są zniszczone i wyglądają bardzo dobrze.

Małgorzata Rozenek dostała od Stanisława marynarkę screen IG

Swoje włosy olejuje również Marina Łuczenko. Co więcej, piosenkarka przyznała również, że obcina końcówki jedynie w pełnię księżyca. Czemu akurat wtedy? Jak twierdzi sama zainteresowana, taka metoda daje efekt szybszego porostu.

Marina Fot. marina_official/Instagram

Mycie włosów

Wcześniej wspominana Marina myje włosy co trzy dni, jednak są i takie piosenkarki, które robią to zdecydowanie rzadziej. Mowa tutaj o Dodzie. Artystka myje głowę raz na tydzień, a czasem nawet rzadziej. Jej rekord to 12 dni bez mycia.

Włosy myję raz w tygodniu od dziecka. Tak mnie nauczyła mama i nie mam potrzeby mycia częściej, bo po prostu mi się tak nie przetłuszczają. Najwidoczniej wystarczy nie rozleniwiać skóry - mówiła Doda w jednym z wywiadów.

Doda instagram.com@dodaqueen

Macie ochotę spróbować tych metod gwiazd?