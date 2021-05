Kinga Rusin przez pół roku przebywała na Malediwach. Prezenterka przeniosła się tam razem z Markiem Kujawą, a stało się to po tym, jak zrezygnowała z pracy w "Dzień dobry TVN". Za granicą skupiła się na rozwoju własnej marki kosmetycznej, ale także korzystała z uroków, jakie oferuje wyspa, na której zamieszkała. Teraz jednak Rusin podjęła ważną decyzję.

Kinga Rusin zmienia miejsce zamieszkania

Kinga Rusin dodała na Instagramie zdjęcie z Markiem Kujawą. Zakochani stoją przytuleni i radośnie uśmiechają się w stronę obiektywu. Okazuje się, że niedługo opuszczą rajską wyspę. Zamieszkają w jednym z krajów w Europie, jednak nie zdradzili na razie, który to będzie. Dlaczego się na to zdecydowali?

Kierunek Europa. Na Malediwach zaczyna się powoli pora deszczowa. Po pół roku czas szukać słońca i wrażeń gdzie indziej. Coraz bardziej doceniamy niezależność i... pracę zdalną - zwróciła się do fanów.

Choć internauci dopytują się, jakie państwo wybrali, to jednak prezenterka milczy. Swoją propozycją podzieliła się m.in. Ewa Chodakowska, która zaproponowała im Grecję - sama ma tam mieszkanie. Rusin skomentowała to jedynie emotką puszczającą oczko, nic przy tym nie zdradzając.

Oprócz pytań dotyczących nowego miejsca zamieszkania zakochanych pojawiło się także mnóstwo miłych komentarzy, w których chwalą to, jak się prezentują:

Jak cudownie opaleni. I szczęśliwi.

Z radością w sercu się na państwa patrzy, wszystkiego dobrego.

Też byłabym wdzięczna losowi i własnym możliwościom. Gratuluję. Tak trzeba żyć. Mam nadzieję, że będziecie państwo mogli czerpać ze swojej mądrości długie lata - piszą.

Niektórzy obstawiają, że Rusin i Kujawa wrócą do Polski. Czy tak będzie? Na pewno dowiemy się tego już niedługo.