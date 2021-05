Rząd co jakiś czas luzuje obostrzenia. W związku z tym powoli wracają show-biznesowe imprezy. Ostatnio odbyła się oficjalna premiera filmu "Druga połowa". Na ściance pozowali aktorzy wcielający się w głównych bohaterów m.in. Cezary Pazura, który w filmie gra trenera, ojca głównej bohaterki. Aktorowi towarzyszyła jego małżonka, Edyta, która pokazała w mediach społecznościowych, jak przygotowywała się do wyjścia.

Edyta Pazura szykuje się na premierę filmową

Celebryci już od dłuższego czasu nie bywali na czerwonych dywanach i nie pozowali na ściankach przed fotoreporterami. Nic dziwnego, że mogli czuć się nieco nieswojo. Wygląda na to, że Edyta Pazura czuła się trochę zawstydzona. Przynajmniej tak wyglądała na zdjęciach z premiery.

Żona aktora nie ukrywała jednak, że jest podekscytowana wyjściem, co zrelacjonowała na swoim instagramowym profilu. Edyta pochwaliła się fryzurą, makijażem i pokazała, jak piłuje paznokcie. Jak zdradziła w jednym ze slajdów na InstaStories, piłowała je jeszcze w aucie, w drodze na premierę. Na Instagramie zastanawiała się także, jaką kreację założyć na wieczór. Początkowo miała w planach długą sukienkę na ramiączkach, jednak ostatecznie wybrała wiązaną pod szyją sukienkę, która sięgała jej do kolan. Co ciekawe, żona Cezarego zaprezentowała też, jaką bieliznę założyła na to wielkie wyjście. Przed lustrem zapozowała w modelującej bieliźnie.

Chcesz być piękny i gładki? Noś modelujące gatki! - napisała.

Fajnie, że pokazała, jak wyglądają jej przygotowania do imprezy?

