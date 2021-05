Anna Czartoryska-Niemczycka pochwaliła się na Instagramie swoją metamorfozą. Aktorka wybrała się do fryzjera, który odświeżył jej kolor oraz wymodelował włosy. Po minie Czartoryskiej-Niemczyckiej widać, że efekt jej się bardzo podoba i jest zadowolona z przeprowadzonej zmiany.

Anna Czartoryska-Niemczycka pozuje z synem w gustownym wnętrzu. "Portret rodzinny"

Anna Czartoryska-Niemczycka ma nową fryzurę

Anna Czartoryska-Niemczycka należy do tej grupy gwiazd, które nie eksperymentują ze swoim wyglądem. Od lat wierna jest prostym ciemnym włosom i cieniowanej grzywce, którą czasem zaczesuje na bok. Aktorka nawet podczas większych branżowych wyjść nie zaskakiwała nietypowymi fryzurami. Zwykle na czerwonych dywanach pojawiała się w rozpuszczonych włosach, ewentualnie spiętych w kok. Teraz postawiła na zmiany. Jednak nie w uczesaniu, a w kolorze włosów.

Aktorka niemal za każdym razem chwali się w mediach społecznościowych wizytą w salonie fryzjerskim. Tak też zrobiła i tym razem. Czartoryska-Niemczycka wybrała się do salonu, z którego usług korzysta m.in. Jessica Mercedes i Julia Wieniawa. Choć na pierwszy rzut oka zmiana Czartoryskiej-Niemczyckiej nie jest ogromna, to aktorka może teraz pochwalić się nowym odcieniem włosów. Jak dowiadujemy się od specjalisty, aktorka ma teraz słoneczny odcień brązu. Oprócz tego fryzjerka nieco zakręciła jej pasma i aktorka ma teraz delikatne loki. I choć w odświeżyła kolor włosów, to jest wierna ułożeniu. Czartoryska-Niemczycka zdecydowała zostawić rozpuszczone włosy. Wygląda na to, że w tej fryzurze czuje się najbardziej komfortowo!

