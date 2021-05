Ida Nowakowska niedawno urodziła, a już ma co świętować. Te gwiazdy po raz pierwszy obchodzą Dzień Mamy

26 maja swoje święto obchodzą wszystkie mamy. Dziś jak co roku, do tego grona dołączyły także te kobiety, które w ciągu minionych dwunastu miesięcy przywitały na świecie swoje pierwsze dziecko. Wśród świeżo upieczonych mam znalazły się także gwiazdy polskiego show-biznesu.

Te gwiazdy po raz pierwszy obchodzą Dzień Mamy. Kto w minionym roku przywitał na świecie swoje pociechy?

Ida Nowakowska w styczniu tego roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Zrobiła to niespodziewanie, podczas porannego programu "Pytanie na śniadanie". Prezenterka urodziła syna 7 maja 2021 roku, o czym poinformowała swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

instagram.com/idavictoria instagram.com/idavictoria

Chociaż chłopiec przyszedł na świat niecałe trzy tygodnie temu, na profilu Idy Nowakowskiej już teraz nie brakuje zdjęć synka i dumnej mamy.

instagram.com/idavictoria instagram.com/idavictoria

Julia Kuczyńska, znana również pod pseudonimem Maffashion, przez długi czas ukrywała swoją ciążę przed światem, zamieszczając w mediach społecznościowych wyłącznie zdjęcia zakrywające zaokrąglony brzuszek. Po pewnym czasie, gdy i to było już niezwykle trudne, internauci zaczęli jednak podejrzewać, że blogerka wkrótce zostanie mamą.

Maffashion Instagram.com/ Maffashion

Mały Bastian przyszedł na świat 10 września 2020 roku. Od tamtej pory, Maffashion chętnie publikuje zdjęcia chłopca na Instagramie, potwierdzając tym samym jak bardzo dumna jest ze swojego syna.

Maffashion Instagram/ @maffashion_official

O swojej ciąży Lara Gassler poinformowała w kwietniu ubiegłego roku. Chociaż do czasu narodzin nie zdecydowała się na bezpośrednie ujawnienie płci dziecka, co jakiś czas dawała internautom do zrozumienia, że spodziewa się córki. Tajemnicą owiane było także imię, które celebrytka wybrała dla swojej pociechy.

Lara Gessler Instagram/lara_gessler

Lara Gessler urodziła córkę 21 października 2020 r. Dziewczyna otrzymała imię Nena.

Lara Gessler Instagram/ @lara_gessler

Agnieszka Radwańska została mamą pod koniec lipca 2020 roku. Wniebowzięty tata natychmiast poinformował o narodzinach pociechy, publikując na Instagramie pierwsze wspólne zdjęcie.

Agnieszka Radwańska z synem Instagram.com/aradwanska/

Dumni rodzice nadali synowi imię Jakub. Od momentu przyjścia na świat chłopiec natychmiast zawładnął Instagramem swojej mamy, która chętnie wybiera się z nim na długie spacery w malowniczych plenerach.

O swojej ciąży Sarsa poinformowała dopiero, gdy urodziła dziecko. Ku zaskoczeniu wszystkich fanów, artystce udało się utrzymać ją w tajemnicy przez całe dziewięć miesięcy. Na początku maja wokalistka opublikowała zdjęcie pochodzące z 2020 roku, na którym widać, że jest już w zaawansowanej ciąży.

Dotychczas piosenkarka nie zdradziła jeszcze płci ani imienia dziecka.