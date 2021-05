Marcin z "Hotelu Paradise" nie ma co liczyć na pozytywne komentarze od fanów. Podjął w programie trudną decyzję - zrezygnował z relacji z Natalią na rzecz kontaktów z Karą. Przyznał wówczas, że nie chce nikogo zranić, jednak za słowami nie szły czyny. Teraz odniósł się do całej sytuacji.

Zobacz wideo Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

"Hotel Paradise". Marcin uprawiał seks z Karą. Fani: Nie jest ci głupio?

Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze

Marcin z "Hotelu Paradise" uprawiał seks z Karą, co oznaczało, że ostatecznie zdecydował o rezygnacji ze starań o względy Natalii. Niestety, uczestniczka wcześniej pożegnała się z programem i o jego decyzji dowiedziała się już po fakcie. We wtorek zamieściła w sieci wpis, w którym poinformowała, że Marcin zaczął kolejną relację, nie kończąc poprzedniej. Zaznaczyła, że wciąż ma do niego żal i nie szanuje takiego zachowania.

Reakcja Natalii z "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie pomogła Marcinowi, który ma pod postami na Instagramie mnóstwo krytycznych komentarzy widzów. On jednak zdaje się tym nie przejmować. A przynajmniej na to wskazuje najnowsze InstaStory na jego koncie. Zdecydował się nie zabierać głosu w sprawie, a pokazać, co myśli o całej sytuacji.

Marcin z 'Hotelu Paradise' instagram.com@marcin_grajoszek

"Hotel Paradise". Widzowie pewni, że finał jest ustawiony "Na układy nie ma rady!"

Wydaje się, że ma niezły ubaw. Zapewne w rzeczywistości dotykają go komentarze czytane w sieci, ale być może obrana przez niego strategia zakłada, że przeczeka najgorsze chwile i nie będzie szerzej odnosił się do sprawy. Nic dziwnego - opinie na temat uczestników "Hotelu Paradise" zmieniają się jak w kalejdoskopie, bo niemal codziennie możemy śledzić ich poczynania przed telewizorami. A akcji w programie nie brakuje.

