Prawie dwa tygodnie temu Stella i Piotr z "Love Island" nagrali wspólne nagranie, na którym poinformowali o rozstaniu. Uczestnik zdecydowanie chętniej opowiadał o odczuciach towarzyszących mu po zakończeniu związku, z kolei była partnerka raczej pokazywała, jak spędza czas, ale nie odnosiła się bezpośrednio do sytuacji. Sprawdzamy, co u niej słychać.

Stella i Piotr z "Love Island" rozstali się! Fanki wspierają uczestniczkę

Co robi Stella z "Love Island" po rozstaniu z Piotrem?

Stella z "Love Island" tuż po rozstaniu z Piotrem spotkała się ze znajomymi z programu. Towarzyszyli jej wówczas Maciek, Daniel i Ola, a później do imprezy dołączyli także Magda i Igor z poprzedniej edycji. Wszyscy udali się na imprezę w plenerze. Takie wyjścia to jednak rzadkość u Stelli, która w dużej mierze skupiała się na treningach i zdrowym odżywaniu, a przede wszystkim relacji z Piotrem.

Ta dwójka zdystansowała się do reszty uczestników - rzadko można było dostrzec ich na zdjęciach ze spotkań. Teraz jednak wydaje się, że wszystko może się zmienić. Nie wiadomo, co w najbliższym czasie planuje Stella, ale na ten moment wróciła do swojej rodzinnej miejscowości.

Uciekłam sobie odetchnąć w moje rodzinne strony. Spędzić trochę czasu z mamą i przyjaciółmi - czytamy pod jednym z jej postów.

Pojawia się też pytanie, czy Stella planuje zostać w rodzinnym Bytomiu Odrzańskim, czy może jednak na stałe przeprowadzi się do Warszawy. Gdy zakończyła swój pobyt w "Love Island", zamieszkała z Piotrem w stolicy, jednak po rozstaniu musiała wyprowadzić się z jego mieszkania. Co dalej? O tym z pewnością poinformuje już wkrótce.