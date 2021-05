Po ostatnich wydarzeniach w "Hotelu Paradise", widzowie przeszukują profile uczestników na Instagramie. Zostawiają tam komentarze, w których wyrażają swoje opinie, ale i zwracają uwagę na inne szczegóły. Oglądając relacje i śledząc poczynania Kary, dostrzegli jeden szczegół sugerujący, że może być z Marcinem także po programie.

Kara z "Hotelu Paradise" jest z Marcinem?

Kara z "Hotelu Paradise" ostatnio wrzuciła zdjęcie z okazji 100 tysięcy obserwujących, których zgromadziła na swoim koncie na Instagramie. Pozuje na nim z ogromnymi balonami, uśmiechając się do aparatu, w mieszkaniu, które rzekomo jest zlokalizowane w Warszawie. Fani nie do końca jednak w to wierzą. Uważają, że w rzeczywistości ujęcie powstało w Opolu, gdzie mieszka Marcin. Zdradziła to dekoracja na zdjęciu.

Ta lokalizacja to chyba Opole, a nie Warszawa.

Warszawa oznaczona, a balony z Opola... Ciekawe.

Dobrze wiemy, że balony są z Opola. Nie musisz udawać, tutaj większość osób jest za tobą i Marcinem - pisali w komentarzach pod jej zdjęciem.

Inny obserwator zwrócił uwagę, że Kara z Marcinem mieszkają raczej w Trójmieście. To przecież tam od lat żyje i pracuje uczestniczka. Ma swój własny salon w Gdyni, więc ta opcja wydaje się całkiem prawdopodobna.

Przecież to jest z mieszkania, w którym mieszkają razem z Marcinem. W Trójmieście - czytamy.

Myślicie, że coś jest na rzeczy i Kara i Marcin wciąż są razem?