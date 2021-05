W ostatnim odcinku "Hotel Paradise" w głowie Marcina pojawiło się sporo wątpliwości, bo po opuszczeniu programu przez Natalię, zdecydował się na bycie w parze z Karą. Nowa partnerka bardzo mu się spodobała i szybko doszło między nimi do zbliżenia.

Marcin z "Hotelu Paradise" zdradził Natalię

Ostatnio w "Hotelu Paradise" zaszło sporo zmian w stałych parach, które były ze sobą niemal od początku. Odpadła Bibi związana z Simonem, a wcześniej Natalia. Marcin został singlem, ale gdy do programu weszła Kara, szybko stała się jego partnerką. Na początku uczestnik deklarował, że zajmie się nieśmiałą koleżanką, bo chce by w hotelu czuła się komfortowo. Zaznaczał przy tym, że pamięta i tęskni za Natalią. Najwyraźniej już zdążył o niej zapomnieć, bo w najnowszym odcinku zbliżył się do Kary.

Co czujesz? - zapytała go.

Nie wiem, coś dziwnego. Ale wiem, że jesteśmy w relacji koleżeńskiej, bo tak powiedziałaś na Pandorze. Chciałbym cię pocałować, ale nie wiem, czy powinienem. Jest w tobie coś, co mnie do ciebie ciągnie. Chciałbym zaryzykować - przyznał Marcin.

Zaczęli się całować, a wnioskując po późniejszych wypowiedziach, doszło także do seksu. Warto zaznaczyć, że tego wieczoru obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Gdy Marcin rano się przebudził, nie był pewien, czy gra była warta świeczki. Ze swoich obaw zwierzył się Simonowi.

Dziś jest taki dzień, że moja głowa nie daje mi spokoju. Dużo myśli, że mogę kogoś zranić. Dużo błędnych decyzji zostało podjętych. Jakby teraz weszła Natalka to wolałbym, żeby mi ten kokos spadł na głowę, niż miałby to dźwigać - tłumaczył mu.

Simon przed kamerami stanął w obronie kolegi - stwierdził, że Marcin nie zrobił nic złego.

Nie wprowadził Natalki w błąd, bo mówił jej, że chce zabawy, przygody - powiedział Simon.

Wydawało się, że Marcin był zauroczony w Natalii, a przynajmniej dawał jej sygnały świadczące o tym, że może mu zaufać. Nawet gdy okazało się, że dziewczyna odpada z programu, Marcin się za nią wstawił i chciał zamienić tak, by ona mogła zostać na wyspie.

