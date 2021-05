Kiedy trzynaście lat temu Nadya usłyszała, że jest w ciąży mnogiej, czas się na moment zatrzymał. Zawsze marzyła o dużej rodzinie - była jedynaczką. Splot różnych okoliczności doprowadził do tego, że kobieta obecnie samodzielnie wychowuje 14 dzieci. Lata temu nie miała problemów z wyznawaniem pikantnych szczegółów z prywatnego życia, dziś jest zupełnie inną osobą.

Ta decyzja odbiła się na małżeństwie. Dzieci ponad wszystko

Po miesiącach starań o dziecko razem z ówczesnym mężem Sulejman udała się do poradni. Niestety wyniki nie wyglądały optymistycznie. Badania wykazały bowiem, że jej partner jest bezpłodny. Kobieta nie zamierzała jednak rezygnować ze swojego marzenia o dużej rodzinie. Nadya próbowała namówić męża na metodę in vitro oraz znalezienie dawcy nasienia. Mężczyzna nie chciał słyszeć o takim rozwiązaniu. Postawione ultimatum sprawiło, że Nadya wybrała rolę samotnej matki i wzniosła pozew o rozwód. W 2001 roku po raz pierwszy została mamą. Rok później urodziła kolejne dziecko, wkrótce miała już wesołą szóstkę. A potem wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała.

Pierwsza kobieta w historii, która urodziła ośmioraczki

Choć kobieta już przy sześciorgu dzieci miała problemy finansowe, poddała się kolejnemu zabiegowi. Nie przewidziała jednak, że zajdzie w ciążę mnogą. I to aż tak liczną! Nadya początkowo na swoim niezwykłym przypadku chciała zrobić karierę w mediach. Historię ciąży i porodu rzeczywiście śledziło mnóstwo osób. "Oktomama" była zapraszana do wystąpień w różnych stacjach telewizyjnych, udzielała wielu wywiadów. Niestety, kobiecie woda sodowa uderzyła do głowy.

Nieprzemyślane decyzje odbiły się na rodzinie

Nadya wykorzystując chwilową sławę, dostała się do kilku telewizyjnych show. Zaczęła też występować... w produkcjach pornograficznych. Chęć zdobycia kariery sprawiła, że zaniedbywała rodzicielskie obowiązki. Zapatrzona w karierę Nadya doprowadziła do tego, że właściciel mieszkania wyrzucił ją razem z 14 dzieci na bruk. To był moment oprzytomnienia. Medialna sława wokół jej rodziny zamiast pomóc, skutecznie wszystko utrudniła.

Duchowa przemiana "Oktomamy"

Tragiczne wydarzenia okazały się zimnym prysznicem. Kobieta najpierw zmieniła imię z Nathalie na Nadya. Odcięła się od mediów i znalazła normalną pracę. Skupiła się na właściwym wychowaniu dzieci. Obecnie rodzina mieszka w dwupokojowym mieszkaniu. Nadia stara się nadrobić stracony czas i ciężką pracą zarobić na utrzymanie całej gromadki. Wspominając swoje zachowanie, wie, że popełniła dużo błędów.