Piotr z "Love Island" w niedzielę wspomniał na swoim koncie na Instagramie o niesprawiedliwości, z jaką spotkał się po rozstaniu. Nie czuje się winny, nie wie też, skąd wzięło się przekonanie, że to on doprowadził do rozpadu relacji.

"Love Island". Piotr został obarczony winą za rozpad związku ze Stellą. Zabrał głos

Piotr z "Love Island" w najnowszym poście na Instagramie stwierdził, że "poziom stereotypowego myślenia ludzi ciągle go zdumiewa". Te słowa napisał po reakcji internautów na rozstanie ze Stellą, jednak nie było wiadomo, które opinie najbardziej go dotknęły. Teraz tłumaczy.

Nie rozumiem, dlaczego ludzie stawiają mnie w roli kata, a Stellę w roli ofiary? Skąd przekonanie, że ja zachowałem się nie w porządku? - pytał w rozmowie z Plotkiem.

Stella po opuszczeniu programu od razu wprowadziła się do ukochanego, bo, jak wyjaśnił Piotr, chciał zapewnić jej komfortowy start. Większość uczestników po udziale w show decyduje się na przeprowadzkę do stolicy, która daje im więcej możliwości współpracy, ale też dlatego, że spora część znajomych skupionych wokół różnych programów telewizyjnych mieszka właśnie tutaj.

Ta fala hejtu nie jest przyjemna, ale ja idę dalej z podniesioną głową, bo nie mam sobie nic do zarzucenia. Nigdy Stelli nie okłamałem, nie oszukałem, zawsze byłem szczery. Po programie starałem się wspierać i zapewnić komfortowy start w Warszawie. Ludzie wylewają na mnie wiadro pomyj kierując się stereotypami i powtarzając bezrefleksyjne, nienawistne, a za razem najpopularniejsze komentarze. Na szczęście zdarzają się też bardziej racjonalne głosy, które bardzo doceniam.

Piotr zapewnia, że angażował się w relację, jednak zwyczajnie się nie ułożyło. Zaznacza, że była partnerka zawsze może na niego liczyć.

Tak naprawdę to każde z nas jest rozczarowane, bo zainwestowało sporo czasu emocji w tę relację. Budowanie konfliktu niczego dobrego nie przyniesie. Stelli życzę wszystkiego najlepszego i zapewniam, że jak tylko będzie potrzebowała pomocy, to może do mnie dzwonić.

Ani Piotr, ani Stella nie rzucają w siebie nawzajem oskarżeniami, więc wydaje się, że internauci też nie powinni tego robić. To, jak wyglądała ich relacja i rozstanie, wiedzą najlepiej tylko oni sami.