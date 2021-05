Stella Staniszewska i Piotr Szczurek byli jednymi z uczestników minionej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości", w którym szukali miłości. I udało się. Stworzyli parę już w pierwszym odcinku show i dotrwali w niej do końca. Mimo że nie wygrali i odpadli przed finałem show, to stali się jedną z najpopularniejszych par z programu. Po powrocie do Polski Stella przeprowadziła się nawet do Warszawy i zamieszkała z Piotrem. Od zakończenia reality show minęło kilka tygodni i okazuje się, że para już nie jest razem. Nagrali wspólnie wyjaśnienie dla fanów.

Program zakończył się ponad miesiąc temu. Zakończyły się także dwie relacje, które zrodziły się w show. Najpierw o swoim rozstaniu powiedzieli Ania i Czarek. Tym razem to Stella i Piotr zdecydowali się rozejść. Podobnie, jak ich znajomi z programu, tak i oni nagrali wideo, w którym powiedzieli, że nie widzą dla siebie wspólnej przyszłości. Filmik udostępnili zarówno na InstaStories Stelli, jak i Piotra. Przyznali, że pracowali nad swoim związkiem i dawali sobie szansę, jednak nic z tego nie wyszło. Zapewniają jednak, że nadal zamierzają utrzymywać ze sobą kontakt.

Przyszliśmy do Was z ważnymi wiadomościami, bo jesteśmy winni wam szczerość. (...) Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki. Tak jest w związku dorosłych ludzi, czasem są tarcia. (...) Zamieszkaliśmy razem, daliśmy sobie szansę, ale życie to nie bajka. Doszliśmy do wniosku, że nie zbudujemy wspólnie przyszłości. Zamierzamy nadal utrzymywać kontakt. Co tu więcej mówić... - wyznali.

