Szansa dla młodych artystów! Rusza projekt Coca-Coli z wytwórnią Asfalt NEXT. Są już pierwsze efekty

Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT to pierwsza taka inicjatywna w historii wytwórni, która stoi za sukcesem takich gwiazd muzyki jak O.S.T.R, Otsochodzi, Sarius, Fisz i Emade, czy Taco Hemingway. Teraz czas na nowych artystów. Kto będzie następny? Właśnie ruszają zgłoszenia.

REKLAMA

Eurowizja. Polski występ sprzed lat wspomniany w materiale. "Jeśli chcecie wygrać, pokazujcie tego mniej"

Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT. Jak się zgłosić?

Co zrobić, aby osiągnąć sukces muzyczny w Polsce? Ta droga z pewnością nie jest łatwa. Talent to nie wszystko. Potrzeba wiele wiary we własne możliwości, wytrwałości i wsparcia od środowiska. Szef Asfalt Record i założyciel programu Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT - Marcin Tutus Grabski zapewnia, że inicjatywa stwarza świetną okazję dla młodych artystów, którzy wiele potrafią, ale wciąż napotykają kłody w dotarciu do szerszej publiczności.

Nasz plan jest prosty. We współpracy z Coca-Cola Zero Cukru, co miesiąc, przez najbliższy rok prezentować będziemy debiutanckie single obiecujących, najczęściej kompletnie nieznanych artystów. Nie pozostawimy ich jednak bez merytorycznej pomocy czy promocyjnego wsparcia. Wręcz przeciwnie, uczestnicy programu pod okiem specjalistów będą mieć możliwość pracy nad swoim debiutanckim materiałem muzycznym, wizerunkiem, a także teledyskiem zrealizowanym w charakterystycznej dla akcji konwencji – wyjaśnia Tytus.

Pierwszy artysta i jego pierwszy klip

Pierwszym artystą, który bierze udział w projekcie Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT, jest 22-letni RAAW z Wrocławia. Jego przepustką do programu jest utwór "Do teraz".

RAAW nie boi się eksperymentować i w bardzo udany sposób miesza ze sobą gatunki. Równie swobodnie czuje się w rapie, jak i w popie. Podczas rozmów wpadliśmy na pomysł, aby to Pawbeats podjął się produkcji i instrumentalizacji jego pierwszego singla - opowiada Bartek Okrój, producent wykonawczy w Asfalt Records.

Program będzie realizowany przez cały rok, aż do kwietnia przyszłego roku. Co miesiąc będzie przedstawiany singiel kolejnego debiutanta, który swoje zgłoszenie prześle za pośrednictwem strony www.asfaltnext.pl. O tym, kto trafi do finałowej dwunastki, zdecydują przedstawiciele Asfalt Records i Coca-Cola Polska.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski reaguje na wynik konkursu. "Trzeba umieć przegrywać"