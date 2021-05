Marcin Najman ostatni raz walczył w lutym, na gali MMA VIP 1, podczas której przegrał pojedynek z Szymonem Wrześniem. Zapowiadał wówczas koniec kariery. Mówił, że mógłby zmienić zdanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otrzyma odpowiednią ofertę finansową. Rozważy ponowną walkę, kiedy dostanie za nią pół miliona złotych. Twierdził też, że jest już za stary (ma 42 lata). Jednak bez bicia w klatce nie wytrzymał zbyt długo. Ostatnio wyzwał na pojedynek Jacka Murańskiego - ten się zgodził, lecz miał swoje warunki. Panowie omówili szczegóły na Instagramie i stoczą walkę, jak zapowiada portal MMA.pl, prawdopodobnie podczas gali MMA VIP, która odbędzie się po wakacjach. Pojedynek ma być jednak inny niż zwykle. Najman już zapowiada, że "rozniesie" przeciwnika, nagrał też wulgarne wideo.

Marcin Najman jednak wraca do klatki. Stoczy walkę z Jackiem Murańskim

Jacek Murański postawił warunki, aby walka odbyła się na gołe pięści. Ekspert TVP Info, Marcin Najman przystał na tę propozycję. Pomiędzy rundami ma także nie być przerw. Zresztą zawodnik zapowiedział, że pojedynek nie potrwa zbyt długo.

No i widzisz Murański, zgodziłem się na twoje warunki. Walka bez rękawic, z łokciami, bez przerw między rundami. Chociaż akurat ten postulat wydaje mi się zupełnie nietrafiony, bo ty dostaniesz wpie**ol w maksymalnie dwie minuty. Jak ty to powiedziałeś, żebym sobie kogoś z frajerów z federacji wziął, co mnie wyniosą? Ty debilu skończony - mówi Marcin Najman w nagraniu na Youtube.

Zawodnik MMA odgraża się, żeby to raczej Murański znalazł sobie kogoś, kto "go wyniesie". Uderzył też w jego syna, Mateusza Murańskiego, twierdząc, że jedynie on będzie chętny do tego, by pomóc ojcu po walce. Cała reszta bowiem, zdaniem Najmana "nie będzie robić sobie obciachu".

Jedyne rozwiązanie to po prostu poprosić zespół medyczny, oni pomagają każdemu, bez względu na wszystko. Przecież nikt inny k***a cię stamtąd nie wyniesie, nikt inny do tego ręki nie przyłoży, ale zespół medyczny jest od tego, żeby ratować, więc będą cię ratować – powiedział Najman na nagraniu.

Jacek Murański znany jest bardziej jako aktor niż zawodnik MMA. Gra w serialach "Lombard. Życie pod zastaw" oraz "Pierwsza miłość". Ma 52 lata. Jego syn, Mateusz Murański występuje na arenach Fame MMA. Najbliższa gala MMA VIP, którą organizuje Marcin Najman odbędzie się 18 czerwca. Jest jednak mało prawdopodobne, aby to właśnie wtedy odbyła się ta walka, ponieważ zostało zbyt mało czasu na przygotowania. O dokładnym terminie zapewne jeszcze nie raz usłyszymy. Obaj panowie głośno zapowiadają pojedynek.