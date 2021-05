Stella i Piotr, byli uczestnicy programu "Love Island. Wyspa miłości", wciąż są razem i cieszą się dużym zainteresowaniem fanów. Ostatnio zdradzili, że Piotr rozpoczyna karierę sportową. Wiąże się z nią dużo intensywnej pracy i sporo wyrzeczeń, także w łóżku.

"Love Island". Stella i Piotr musieli postawić na wstrzemięźliwość

Piotr zadebiutował ostatnio jako zawodnik Fame MMA. Jednak życie sportowca nie jest takie przyjemne, jak się wydaje. Przygotowania do pierwszej walki były intensywne - musiał zadbać nie tylko o zdrową dietę i ciężkie fizycznie treningi. Przed starciem oszczędzał siły, a dotyczyło to także łóżka. Dlatego para postawiła na wstrzemięźliwość.

Przygotowania są ciężkie, szczególnie, że są krótkie i bardzo intensywne, więc trzeba oszczędzać siły. Ale to nie jest tak, że smutna chodzisz całkiem? - zapytał swoją dziewczynę Piotr w rozmowie z portalem Pomponik.pl

Stella była nieco zaskoczona tak bezpośrednim pytaniem, które ją rozbawiło.

Jak widać - powiedziała uśmiechnięta.

Dodała także, że wystarczy jej towarzystwo Piotra. Jak się później okazało, wyrzeczenia opłaciły się, bo Piotr odniósł sukces i wygrał swoją pierwszą walkę z bardziej doświadczonym zawodnikiem.

Stella i Piotr są jedną z najpopularniejszych par z programu. Aktywnie prowadzą swoje konta w mediach społecznościowych. Stworzyli parę już w pierwszym odcinku "Love Island" i dotrwali w niej do końca. Mimo że nie wygrali i odpadli przed finałem show, oboje mają pokaźną liczbę fanów na Instagramie i mogą liczyć na liczne współprace reklamowe. Po powrocie do Polski Stella przeprowadziła się do Warszawy i zamieszkała z Piotrem. Miłość kwitnie.