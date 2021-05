Przemek był uczestnikiem trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci sparowali go wówczas z Martyną, która od początku nie ukrywała, że partner wizualnie zupełnie jej się nie podoba. Później ich relacja wyglądała nieco lepiej - dziewczyna stwierdziła, że dawno się tyle nie śmiała, spędzając czas w towarzystwie Przemka. Ostatecznie jednak rozwiedli się i każde z nich poszło w swoją stronę. Wiadomo, co słychać u Martyny, która dosyć aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, a co z Przemkiem?

Co dziś robi Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie dał się poznać jako osoba, która nie stroni od imprezowania i ceni sobie niezależność. Mając wówczas 30 lat mieszkał w akademiku. W jego pokoju brakowało podstawowego wyposażenia, takiego jak talerze, o czym nie omieszkała wspomnieć wówczas Martyna. Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Trudno powiedzieć.

Zawodowo Przemek pracuje jako instruktor pływania w biurze turystycznym organizującym "kultowe wyjazdy z raperami". Na jego koncie nie brakuje ujęć z imprez w klubach. Wydaje się więc, że chłopak połączył pracę i pasję, bo już w programie dał się poznać jako osoba, dla której wyjście na imprezę jest obowiązkowym punktem każdego tygodnia.

Na kilku zdjęciach pozuje z różnymi kobietami, jednak raczej żadnej z nich nie nazywa swoją dziewczyną. Wszystko wskazuje na to, że po trudnych doświadczeniach małżeńskich nie znalazł odpowiedniej partnerki.