Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" kolejny raz uderzył w Sylwię Madeńską. Przyznał na Instagramie, że szuka dziewczyny. W pożądanych cechach wskazał m.in. brak zamiłowania do używek i prawdomówność. Co ciekawe, odpowiedział na to pytanie, przebywając z byłą partnerką na wakacjach.

