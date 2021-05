W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" dojdzie do kłótni między Basią i Krystianem. Chłopak zwierzy się Simonowi, że rozważa zmianę partnerki, bo trudno mu znieść zazdrość, z jaką mierzy się w relacji z ukochaną.

Krystian z "Hotelu Paradise" myśli o zmianie partnerki

Na koncie "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych pojawił się fragment środowego odcinka. Widzimy tam, że Krystian zwierza się Simonowi ze swoich wątpliwości względem Basi. Okazuje się, że nie podoba mu się, że partnerka chętnie angażuje się w gry towarzyskie, które sprowadzają się do całowania z innymi mężczyznami. Kilka odcinków wcześniej podczas gry w butelkę Basia wymieniła się czułościami m.in. z Maurycym, Krzysztofem i Simonem. Gdy w środowym odcinku dojdzie do podobnej propozycji zabawy, Krystian nie wytrzyma.

Powiedziałem jej: jak będziesz grać w butelkę i znowu będzie całowanie, to ja zmieniam parę. Nie mam zamiaru znowu się w to bawić - zwierzy się Krystian Simonowi.

Kolega oczywiście przyzna mu rację, a gdy Basia włączy się w rozmowę, dojdzie między nimi do konfrontacji, która nie będzie dla nikogo przyjemna. Chłopak przyzna, że jest zwyczajnie zazdrosny i dziwi go, że Basia, której niedawno wyznał miłość, teraz tak chętnie angażuje się w zabawny związane z całowaniem innych uczestników. Fani programu zgodzili się z nim - uważają, że Basia przekroczyła pewne granice.

Lubię Basię, ale Krystian ma rację. Baśka przesadziła z wielką chęcią całowania się i tymi pretensjami do niego.

Według mnie chłopaki dobrze podchodzą do sprawy... Co to za całowanie się z każdym, kiedy ma się faceta?

Zgadzam się z Krystianem w 100 procentach. Jeśli Baśka twierdzi, że nie ma tego "parcia" na całowanie się z innymi facetami, to dlaczego za wszelką cenę chciała zagrać w butelkę?

Czy dojdą ostatecznie do porozumienia? Tego widzowie dowiedzą się w środowym odcinku.

