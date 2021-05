Szukasz prezentu z okazji Dnia Dziecka oraz I Komunii Świętej? Biżuteria z Apartu jest przepiękna

Prezent na I Komunię Świętą powinien być równie wyjątkowy, jak wyniosła jest chwila. Ta religijna uroczystość to jedno z przeżyć dzieciństwa, które wspominamy jeszcze w latach dorosłości. Przy tej okazji warto podarować im upominek, który będzie pięknym uwieńczeniem chwili oraz pamiątką na lata.

REKLAMA

Medaliki i krzyżyki na pierwszą komunię świętą to tradycyjna forma prezentu odnosząca się do uroczystości religijnej. Taki podarunek będzie towarzyszył dziecku latami. Apart przygotował bogatą kolekcję biżuterii wykonanej ze złota, srebra bądź z diamentami. Medaliki zdobią wizerunki aniołka oraz świętych. Aby prezent zyskał wartości sentymentalnej warto zadbać o grawerunek zdobiący, na przykład medalik na złotym łańcuszku.

BIŻUTERIA APART DLA DZIECI. ZOBACZ ZDJĘCIAOtwórz galerię

Idealnie sprawdzi się również mniej zobowiązująca biżuteria dla dziewczynek z kolekcji Kids. Delikatne kolczyki w bajeczne wzory, naszyjniki z motywem baletnicy, czy bransoletki z jednorożcami. Małe modnisie nie będą chciały rozstać się ze swoimi biżuteryjnymi dodatkami, a w przyszłości na pewno będą wspominać je z sentymentem. Komunia to również idealna okazja do ponadczasowych prezentów - złote kolczyki serduszka, koniczynki z dodatkiem diamentów lub klasyczne kolczyki koła to dodatek dla małej kobietki, który będzie towarzyszył jej całe życie.

Pierwszy zegarek? Każdy z nas wraca do niego z sentymentem, a większość otrzymała go właśnie w prezencie komunijnym. Zegarki marki AM:PM to trafiony prezent dla najmłodszych! Czasomierze z postaciami Marvel, Star Wars Myszki Mickey lub te w bajkowe wzory? Chłopcy i dziewczynki pokochają je za bogata kolorystykę, funkcjonalność i atrakcyjny wygląd.