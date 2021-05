Kosmetyki z kombuchą mają swoje źródło w pielęgnacji koreańskiej. To właśnie w niej produkty ze sfermentowanymi składnikami uważane są za szczególnie cenne dla poprawy kondycji i wyglądu skóry. To właśnie w naturalnym procesie fermentacji herbaty powstają probiotyki (enzymy i aminokwasy), które wspomagają i chronią jej florę bakteryjną. Dzięki nim skóra szybciej się regeneruje, dłużej utrzymuje optymalne nawilżenie i znacząco wzmacnia swoje zdolności do obrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Soraya kombucha. Siła naturalnych fermentów i adapogenów

Kombucha jest jednym z dwóch wiodących składników w nowej linii do pielęgnacji twarzy marki Soraya. Formułę tych kosmetyków dopełnia wyciąg z żeń-szenia. To znana i ceniona w naturalnej medycynie roślina, która ponownie zdobywa uznanie ekspertów pielęgnacji. Wszystko za sprawą działania adaptogennego, czyli utrzymującego zdrową równowagę organizmu. Wyciąg z żeń-szenia zastosowany w kosmetykach zmniejsza zaczerwienienia i normalizuje procesy metaboliczne. Eliminuje wolne rodniki, rewitalizuje i energizuje skórę oraz widocznie zmniejsza przesuszenia. Ma również potwierdzone właściwości przeciwtrądzikowe.

Soraya mat. prasowe

Soraya kombucha to linia wegańskich kosmetyków do pielęgnacji twarzy o działaniu detoksykującym, nawilżającym i regenerującym. Formuła preparatów oparta jest na połączeniu probiotycznego ekstraktu z kombuchy oraz antyoksydacyjnego i energizującego wyciągu z żeń-szenia. Każdy preparat Soraya kombucha został przy tym wzbogacony starannie dobranymi, dodatkowymi składnikami aktywnymi (betainą, niacynamidem, kwasami AHA, boosterem kwasu hialuronowego lub alantoiną).

Soraya mat. prasowe

Serię Soraya kombucha do pielęgnacji twarzy tworzą: płyn micelarny do twarzy i oczu, naturalny żel myjący do twarzy, delikatny peeling z kwasami AHA, nawilżająca esencja tonizująca, matujący krem na dzień, nawilżający krem na dzień, wygładzający krem na noc z kwasami AHA, kojąca maseczka, rozświetlająca maseczka oraz nawilżająca maseczka.