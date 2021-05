Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Monachium. Wnętrza ich domu w Niemczech są doskonale znane fanom popularnego małżeństwa, ponieważ co jakiś czas stają się tłem instagramowych fotografii oraz relacji. Trenerka i piłkarz mogą pochwalić się również swoimi czterema kątami w Polsce. W 2017 roku otrzymali klucze do jednego z mieszkań luksusowego apartamentowca w centrum stolicy i to właśnie tam spędzają czas, gdy przyjeżdżają do Warszawy. Spójrzcie na aranżację wnętrz tego lokum. Jest klasycznie i elegancko.

Anna Lewandowska prezentuje kuchnię

Żona Roberta Lewandowskiego w ostatnich dniach podzieliła się z internautami zdjęciami, na których widać urządzoną w minimalistycznym stylu łazienkę. Tym razem pokazała rodzinny kadr wprost z domowej kuchni. Klara zasiada przy dużym stole z drewnianym blatem i pobiera lekcję języka angielskiego za pośrednictwem reklamowanej przez mamę platformy, natomiast Anna korzysta z wolnej chwili i w tym czasie przygotowuje przekąskę dla córek.

Klara właśnie ma lekcję angielskiego, więc ja mogę wykorzystać ten czas na przygotowanie kilku posiłków na jutro. W 25 minut, bo tyle trwają jej zajęcia online, można przygotować śniadanie, przekąskę, a nawet szybki lunch - chwali się zapracowana Lewandowska.

Jak prezentuje się kuchnia trenerki? Dominują w niej odcienie szarości, które widoczne są zarówno na zamontowanych aż po sufit pojemnych szafkach (niektóre z nich wtapiają się w ścianę we wnęce), jak i na zabudowanym półkami stole z dużym, drewnianym blatem, przy którym stoją krzesła z brązowym oparciem i gołębim obiciem.

Kuchenka, przy której Lewandowska przygotowuje posiłki znajduje się tuż przy wyspie, dzięki czemu trenerka może ciągle jednym okiem zerkać na bawiące się pociechy.

Podoba Wam się taki styl?

