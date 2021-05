Za nami wielki finał "Dance Dance Dance". Taneczną rywalizację gwiazd oceniali Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Joanna Jędrzejczyk. Ta ostatnia zaprezentowała się w odważnej, błyszczącej stylizacji. Fani w komentarzach pod zdjęciami jurorki nie ukrywali, że sukienka była strzałem w dziesiątkę.

Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w finale "Dance Dance Dance"

Joanna Jędrzejczyk razem z Idą Nowakowską i Agustinem Egurrolą oceniali uczestników w "Dance Dance Dance" (to jednak nie od ich opinii, ale głosów widzów zależał ostateczny wynik finału). W sobotę mieli okazję zrobić to ostatni raz - a przynajmniej w tej edycji programu. Zatańczyły przed nimi dwie pary: Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak oraz Anna Matysiak ze Stanisławem Karpielem-Bułecką. Ostatecznie to pierwsza z nich otrzymała najwięcej głosów i zwyciężyła w zaciętej rywalizacji.

Emocje powoli opadają, a fani programu skupiają się na innych aspektach niż występy uczestników. Uwagę przykuła nie tylko stylizacja i wygląd świeżo upieczonej mamy, Idy Nowakowskiej, ale i Joanny Jędrzejczyk. Jurorka zdecydowała się na czarną, krótką kreację z cekinami i piórami.

Dobrała do niej proste sandałki i perły na szyi. Nie możemy nie wspomnieć też o falach w hollywoodzkim stylu. Fani jednogłośnie stwierdzili, że prezentuje się perfekcyjnie, nawet mimo sporego plastra na nodze.

Ah, jak miliard dolarów!

Bardzo kobieco i ślicznie!

Cudownie wyglądasz w tej sukience.

O proszę, gdyby nie ta noga, to pomyślałbym, że to księżniczka - pisali pod jej zdjęciem.

"Dance Dance Dance". Udział Idy Nowakowskiej w finale stoi pod znakiem zapytania

Jędrzejczyk w majówkę trafiła bowiem na SOR Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie musiał zająć się nią chirurg. Kontuzja nie okazała się jednak na tyle poważna, by musiała zrezygnować w udziału w finale.