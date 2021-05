Magdalena Lamparska dołączyła do grona gwiazd, które zdecydowały się na wiosenną metamorfozę. Aktorka odwiedziła fryzjera, który nieco ożywił jej fryzurę. Choć nie zrezygnowała z jasnego koloru, to nieco go przyciemniła i zdecydowała się na delikatne pasemka. Jak wygląda? Możemy zobaczyć to na Instagramie, gdzie dodała kilka zdjęć.

Magdalena Lamparska zmieniła kolor włosów

Magdalena Lamparska od lat wierna jest jasnym włosom. W takim kolorze czuje się najlepiej, dlatego nie za bardzo eksperymentuje z wyglądem. Od dłuższego czasu nosi także krótsze pasma, co nadaje jej dziewczęcego uroku. Tym razem jednak zdecydowała się nieco zaszaleć, ale pozostała przy ulubionym kolorze. Efektami pracy specjalisty podzieliła się z fanami. Najpierw wizytę w salonie zrelacjonowała na InstaStories, następnie opublikowała kilka zdjęć:

Ściskam was gorąco! I biegnę dalej! #acting #creating #inspiration #actresslife #alwayslearning - zwróciła się do użytkowników Instagrama.

Jej obserwatorzy są zachwyceni tym, jak wygląda. Zostawili wiele miłych słów pod jej adresem i zgodnie komplementują to, jak się teraz prezentuje.

O matko, jaka śliczna.

Boska.

Naturalnie piękna - piszą.

Jak wspomnieliśmy, Magdalena Lamparska to kolejna znana osoba, która w ostatnim czasie skorzystała z usług fryzjera. Niedawno swoją metamorfozą pochwaliła się np. Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka zrezygnowała z jasnego blondu, wybrała popielaty odcień. Sporą zmianę przeszła też Olga Bołądź, która przez ostatnie lata unikała farbowania. Tym razem rozjaśnia włosy, ale jest to związane z jej aktywnością zawodową.