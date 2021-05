Maja Bohosiewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki ciągłemu kontaktowi z fanami może liczyć na dobre kontrakty ze strony różnych firm oraz zarabiać na tym, czego chce się pozbyć. Tym razem wykorzystała Instagram do tego, by sprzedać łóżko piętrowe.

Maja Bohosiewicz chce sprzedać łóżko piętrowe dzieci

Celebrytka udostępniła na InstaStories ofertę. Dodała zdjęcie mebla, podała także kwoty, jakie chce za materace i ramę łóżka. Choć obniżyła cenę, to i tak kupiec musi sporo zapłacić.

Materace mają wymiary 90x200. Cena katalogowa łóżka to osiem tysięcy złotych, a każdego materaca 1,9 tysięcy złotych. Łóżko idzie więc za pięć tysięcy, a każdy materac za tysiąc złotych. Gdyby ktoś coś - zwróciła się do obserwatorów.

Jak na razie nie wiadomo, czy Mai udało się sprzedać mebel, jednak biorąc pod uwagę to, ilu ma wiernych fanów, ktoś mógł się skusić. W końcu niektórzy marzą o tym, by mieć w domu coś, co należało do sławnej osoby. Dlatego wiele z nich w ten sposób wyprzedaje swoje ubrania, pozbywa się rzeczy, których nie używa.

Maja Bohosiewicz sprzedaje łóżko dzieci Screen z Instagram.com/ majabohosiewicz

Nie myślcie jednak, że jest to dziwna sytuacja. Do jednej z najgłośniejszych doszło dwa lata temu, kiedy to brytyjska gwiazda mediów społecznościowych sprzedawała... wodę po kąpieli. Co więcej, zrobiła to na prośbę fanów. Każda butelka schodziła po 30 funtów, a 19-letnia Belle Delphine w ciągu zaledwie trzech dni sprzedała 500 sztuk. Musiała przerwać sprzedaż, ponieważ nie nadążała z produkcją. I choć na flakonie widniał napis, że produkt nie nadaje się do picia, kupujący łamali tę zasadę.

