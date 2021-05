Jadwiga chciała budować ze Zdzisławem poważną relację po programie? Uczucie, którym pałała do mężczyzny nazwała "kolonijną miłością". W wywiadzie skomentowała powrót seniora do byłej partnerki. "Do tanga trzeba dwojga" - skwitowała.

5 Instagram/ @jadwigaschwebs, @sanatorium_milosci_tvp Otwórz galerię Na Gazeta.pl