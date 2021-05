Natalia Siwiec zdecydowała się na sporą zmianę, która zaskoczyła fanów. Zgodnie stwierdzili, że jej włosy lepiej wyglądają bez doczepianych pasm.

Natalia Siwiec odpuściła sobie doczepianie włosów

Natalia Siwiec w lipcu udała się na wizytę do fryzjera. Celebrytka opublikowała wówczas na Instagramie serię zdjęć, na których dokładnie pokazała internautom efekty zmiany - zdecydowała się na przedłużenie włosów. Widać było także, że postawiła na nowy kolor - ciemny, czekoladowy odcień pasujący do jej karnacji. W styczniu z kolei na głowie modelki pojawił się nieco jaśniejszy kolor, ale włosy wciąż sięgały jej do piersi.

Tym razem Siwiec pokusiła się o inną długość, która - jak przyznała - jest jej naturalną. Siwiec zdjęła doczepy i wszystko wskazuje na to, że zamierza teraz zadbać o pielęgnację i olejować włosy w domu. Zabieg polega na pokryciu ich niewielką ilością naturalnego, nierafinowanego oleju, który zawiera mnóstwo witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mocno odżywiają pasma.

Odpoczywamy chwilkę od doczepiania. Chcę teraz trochę je poolejować. Akcja zapuszczania nadal trwa - podpisała ujęcie.

Fani nie kryli zachwytu jej włosami w tym wydaniu - zgodnie stwierdzili, że w takiej długości wygląda nie tylko najlepiej, ale i są pod wrażeniem ich objętości. Komplementowali ją w komentarzach pod najnowszym zdjęciem.

Po co doczepiać, jak ma się takie włosy?

W takiej długości najlepiej.

Przepiękna! Włosy marzenie - czytamy.

Natalia Siwiec na zdjęciach bez filtrów. Internauci zasypują ją komplementami

Faktycznie aż tak dobrze wygląda w takiej długości?

