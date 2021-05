Maciek z "Love Island" jeszcze kilka miesięcy temu nie był szczególnie aktywny w mediach społecznościowych, a jego najstarsze zdjęcie pochodziło z 2019 roku. Teraz wrzucił do sieci ujęcie zrobione wcześniej, gdy nie miał jeszcze brody i wyglądał zdecydowanie inaczej.

Maciek z "Love Island" bez brody

W programie "Love Island" Maciek Dąbrowski był jak chorągiewka na wietrze. Na początku sparował się z Anią, jednak kiedy do programu weszła Zera, stwierdził, że to właśnie z nią chce budować relację. Gdy okazało się, że drobna brunetka nie jest jego ideałem, postanowił wrócić do Ani, aby ostatecznie rzucić ją dla Laury, z którą i tak mu się nie ułożyło. Ostatecznie ze wszystkimi paniami ma teraz dobre relacje - a przynajmniej tak twierdzi. Program się już zakończył, dlatego możemy go obserwować teraz wyłącznie w mediach społecznościowych.

Największa aktywność pojawiła się w momencie zakończenia show, wcześniej wrzucał niewiele zdjęć. Pierwsze z nich udostępnił w 2019 roku, między kolejnym było średnio kilka miesięcy przerwy. Nie wyglądał jednak inaczej, niż teraz. Maćka w odsłonie sprzed lat mogliśmy zobaczyć dopiero na jednym z ostatnich InstaStories.

Zdjęcie zostało zrobione w 2018 roku i... nie ma na nim brody. Jego fryzura też wyglądała wówczas nieco inaczej - miał krótko przystrzyżone boki i dosyć "kwadratową" fryzurę przypominającą tę, którą obecnie nosi Krzysztof Rutkowski.

Chcielibyście zobaczyć Maćka znowu w wersji "na gładko"?

